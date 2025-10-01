به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در واکنش به مشکلات ایجاد شده برای مردم هرمزگان در پی اجرای طرح کدینگ سوخت در استان کرمان اظهار داشت: متأسفانه خودروهای پلاک هرمزگان حتی با کارت سوخت فعال خود در جایگاههای عرضه سوخت استان کرمان امکان دریافت سوخت ندارند که این امر موجب سرگردانی، اتلاف وقت و هزینه و بروز مشکلات فراوان برای مسافران هرمزگانی شده است.
وی افزود: چنین تصمیمی نهتنها به عدالت نزدیک نیست بلکه حقوق قانونی مردم هرمزگان را تضییع میکند و فشار مضاعفی بر شهروندانی وارد میآورد که ناچار به تردد در استان همجوار هستند از اینرو از دستگاههای متولی انتظار میرود با قید فوریت این مشکل را برطرف کنند.
جراره با اشاره به اینکه این طرح بر مبنای کنترل قاچاق سوخت اجرا میشود گفت: برای مبارزه با قاچاق سوخت راهکارهای دیگری وجود دارد نباید به این بهانه حقوق مردم هرمزگان نادیده گرفته شود و برای شهروندان هرمزگانی مشکل ایجاد شود.
نماینده مردم هرمزگان با تأکید بر اینکه این موضوع مطالبه عمومی مردم استان است، گفت: ما نمیتوانیم بپذیریم که خانوادهها و رانندگان هرمزگانی در سفرهای ضروری خود دچار چنین مشکلاتی شوند حذف کدینگ سوخت و یکپارچهسازی ارائه خدمات در سراسر کشور یک ضرورت است.
جراره همچنین با قدردانی از پیگیریهای استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری استان در ورود به این موضوع، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که با همافزایی نهادهای مختلف و پیگیری مستمر میتوان موانع اینچنینی را برطرف و دغدغههای مردم را کاهش داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از دستگاههای مسئول در استان هرمزگان نیز میخواهم این مطالبه جدی مردم را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند. مردم هرمزگان شایسته آن هستند که از ابتداییترین حقوق خود در استفاده عادلانه از سوخت برخوردار باشند.
