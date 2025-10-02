اصغرزاده: کاهش دما تا فردا در آذربایجان شرقی ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده، روز پنجشنبه افزود: در این بازه زمانی «سراب شهرک» در استان کرستان سردترین شهر کشور بود و ایستگاه توچال در تهران به عنوان سومین منطقه سرد کشور ثبت شد.

وی با بیان اینکه کاهش دما تا فردا در استان ادامه می یابد، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بناب و ملکان با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد گرمتیرن شهرهای استان بودند و دمای تبریز در سردترین زمان به ۱۱ و در گرمترین زمان به ۲۴ درجه بالای صفر رسید.

کارشناس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی دمای فعلی تبریز را ۱۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: دمای این شهر نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه کاهش یافته است.

اصغرزاده، با بیان اینکه دمای هوای استان از روز شنبه روند افزایشی به خود می گیرد، ادامه داد: عبور امواج تراز میانی جو و استقرار زبانه پرفشار خزری در استان، موجب بارش باران در منطقه ارسباران به ویژه شهرهای کلیبر، خداآفرین و هوراند و وزش باد گاهی به نسبت شدید در سایر مناطق شده است.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه با این شرایط جوی، یادآور شد: این وضعیت همچنین موجب جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها، کاهش دید افقی و احتمال برخورد آذرخش در این مناطق و سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه های سبک در سایر نقاط استان می شود.