بارش باران در شمال کشور؛ رگبار و رعد و برق در گیلان، مازندران و گلستان

سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش باران و رعد و برق در شمال کشور آغاز شده و دما کاهش یافته است. وزش باد شدید و دریای متلاطم نیز پیشبینی میشود.
