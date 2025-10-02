کد خبر 6609080
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

بارش باران در شمال کشور؛ رگبار و رعد و برق در گیلان، مازندران و گلستان

سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش باران و رعد و برق در شمال کشور آغاز شده و دما کاهش یافته است. وزش باد شدید و دریای متلاطم نیز پیش‌بینی می‌شود.

