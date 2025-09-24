افزایش ۱.۱ درجه ای دما در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی، روز چهارشنبه با بیان اینکه در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۲۱۴ میلی‌متر بارش در استان روی داده است، افزود: میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۲۸۷ میلی‌متر بود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۹ درصد از میانگین بارش سال آبی این استان تأمین شد، اظهار کرد: میانگین بارش یک سال کامل آبی استان ۳۱۱.۳ میلی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین بارش بلندمدت استان در این سال آبی حدود ۳۱۱ میلی‌متر ثبت شده است، گفت: در این بازه زمانی میزان بارش نسبت به بلندمدت نیز حدود ۳۱ درصد معادل ۹۷ میلی‌متر کاهش نشان می‌دهد.

عبدلی، ادامه داد: در سال آبی گذشته (اول مهر سال گذشته تا ۳۱ شهریور امسال) بیشترین بارش در استان از خداآفرین به میزان ۳۰۲.۵ میلیمتر و کمترین بارش از شرق دریاچه ارومیه به میزان ۱۳۹ میلیمتر گزارش شده است.

وی یادآور شد: میزان بارش این سال آبی در خداآفرین نسبت به مدت مشابه سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۳۹۱ میلیمتر) حدود ۸۸ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۳۹۱ میلیمتر) حدود ۸۵ میلیمتر افزایش یافته است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در شرق دریاچه ارومیه نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۱۶۳.۵ میلیمتر) حدود ۲۵ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۲۲۵ میلیمتر) حدود ۸۶ میلیمتر کاهش نشان می‌دهد.

عبدلی، میزان بارش در سال آبی تازه سپری شده در تبریز را حدود ۱۶۱ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۰۴ میلیمتر و نسبت به بلند مدت حدود ۱۱۲ میلیمتر کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای استان از اول مهر سال گذشته تا ۳۱ شهریور امسال نسبت به بلندمدت مشابه ۱.۱ درجه گرم‌تر شده است.

عبدلی، با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده در استان ۱۱.۹ درجه سانتی گراد است، افزود: میانگین دمای بلندمدت در این بازه زمانی ۱۰۹ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

وی اظهار کرد: بیشترین میزان افزایش دما نسبت به بلندمدت در مراغه به میزان ۱.۶ درجه سانتی گراد و کمترین افزایش دما در ورزقان به میزان سه دهم درجه سانتی گراد ثبت شده است.