۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی آذربایجان شرقی تا روز سه شنبه ادامه دارد

تبریز- رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی استان تا روز سه شنبه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه با اشاره به نفوذ سامانه بارشی زودگذر به جو استان از عصر یکشنبه، گفت: فعالیت این سامانه در نواحی شمالی استان همراه با رگبار باران، غرش آذرخش و وزش باد گاهی به صورت شدید و در نیمه جنوبی همراه با تندبادهای لحظه‌ای، خیزش یا نفوذ گرد و خاک می‌شود.

امیدفر، با بیان اینکه خیزش و نفوذ گرد و خاک تا روز سه شنبه در نیمه جنوبی استان ادامه دارد، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه با این شرایط جوی و احتمال پرتاب اجسام و خسارت به سازه‌های سبک، اظهار کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره ضروری است.

امیدفر، ادامه داد: از روز سه شنبه جوی پایدار در استان حاکم می‌شود.

