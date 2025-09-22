به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه اعلام کرد: از روز گذشته بارش در تمامی نواحی استان گزارش شده و در ارتفاعات استان به ویژه شهرهای ورزقان، سراب و هریس و دامنه‌های سهند و بزقوش بارش به صورت برف بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان کلیبر به میزان ۳۷ میلی متر گزارش شده است، اظهار کرد: فعالیت این سامانه طی امروز موجب آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جاده‌ها و در نواحی مستعد بارش تگرگ می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هریس با دمای ۲ درجه بالای صفر سردترین شهر استان و چهارمین شهر سرد کشور بود و میانه با دمای ۲۸ درجه گرم‌ترین شهر استان شد.

امیدفر ادامه داد: دمای تبریز در این بازه زمانی در گرم‌ترین زمان به ۲۱ و در خنک‌ترین زمان به ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۱۵) این شهر ۹ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان پنج درجه سانتی گراد کاهش یافته است.