آموزش مدیریت مصرف به کودکان با طراحی ۵۰ مدل بازی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد صبح پنجشنبه در جمع اعضای کارگروه اجرایی آموزش مدیریت مصرف استان، گفت: همه ما به‌خوبی می‌دانیم که امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان، مسئله انرژی و ناترازی آن است و ملموس‌ترین جلوه این موضوع در کشور ما در بخش برق دیده می‌شود.

حسینی افزود: در کنار تمامی راه کارهایی مثل توسعه ظرفیت تولید برق و همچنین ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف که برای حل ناترازی‌ها مطرح می‌شود، بخش قابل‌توجهی از حل مسئله ناترازی به الگوی مصرف مشترکان بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: متأسفانه ایران از نظر سرانه مصرف انرژی در شمار پرمصرف‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین راهکارهای اصلاح ناترازی برق، تغییر و اصلاح الگوی مصرف است که بهترین زمان برای آموزش و نهادینه‌کردن یک اصل در جامعه، دوران کودکی خواهد بود و بهترین ابزار برای یادگیری در این دوران نیز بازی است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد خاطرنشان کرد: بر همین اساس همکاران بنده در این شرکت با بهره‌گیری از ایده‌های نو و خلاقانه و مبتنی بر ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی نسبت به طراحی ۵۰ مدل بازی اقدام کردند که تاکنون ۱۲ مدل از آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است.

خدیجه یاوری، مشاور مدیرعامل برق منطقه‌ای در امور زنان و خانواده نیز در این نشست گفت: ایده اولیه این بود که بازی‌ها بیشتر ماهیت حرکتی داشته باشند تا کودکان ضمن فعالیت بدنی، آموزش هم ببینند، اما در ادامه، بازی‌های دیجیتالی که همچنان عنصر تحرک در آن‌ها حفظ شده است و جذابیت بیشتری برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کندهم طراحی و تولید شد.

وی تصریح کرد: گروه هدف اصلی این طرح کودکان و نوجوانان هستند، بااین‌حال بازی‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که حتی بزرگسالان نیز می‌توانند در آن شرکت کنند و در واقع، این بازی‌ها محدود به گروه سنی خاصی نیستند و همه اعضای خانواده و جامعه را در برمی‌گیرند.

یاوری افزود: ما بر این باور هستیم که بخش بزرگی از هدررفت انرژی ناشی از رفتارهای نادرست مصرفی است؛ بنابراین اگر بتوانیم این مفاهیم را ساده‌سازی کرده و از طریق بازی به نسل‌های مختلف منتقل کنیم، خواهیم توانست فرهنگ مصرف بهینه را در جامعه جا بیندازیم. همین گام‌های کوچک، هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند مشکلات بزرگی مانند ناترازی انرژی را کاهش دهند.

مشاور امور زنان و خانواده برق منطقه‌ای یزد در پایان از آمادگی این شرکت برای انتقال و استفاده از تجربیات با سایر دستگاه‌ها و مدارس خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با گسترش آموزش‌های مدیریت مصرف، آگاهی جامعه از روش‌های صحیح مصرف به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: ما تأکید داریم که همه شرکت‌کنندگان در این بازی‌ها برنده هستند، ممکن است برخی امتیاز بیشتری کسب کنند و به‌اصطلاح برنده‌تر باشند، اما هیچ بازنده‌ای وجود ندارد، این ویژگی باعث می‌شود کودکان و خانواده‌ها بدون فشار روانی یا حس ناکامی، با موضوع مدیریت مصرف انرژی آشنا شوند. همچنین مسئولیت‌ها در بازی‌ها به‌صورت گروهی تقسیم می‌شود تا همه بتوانند تجربه‌ای مثبت از این آموزش داشته باشند.

در ادامه امیر وحیدی مقدم طراح بازی‌های آموزشی در حوزه اصلاح الگوی مصرف، یکی از ویژگی‌های مهم این بازی‌ها بهره‌گیری از وسایل و تجربه‌های روزمره خانواده دانست و گفت: برای مثال، یخچال یا ماشین لباسشویی که بچه‌ها هر روز در خانه می‌بینند، مبنای برخی از بازی‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: هنگامی که کودک در جریان بازی قرار می‌گیرد، مربی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده درست از این وسایل مصرف آب و انرژی را کاهش داد. حتی موضوعاتی مانند باز و بسته کردن به‌موقع درِ یخچال یا توجه به برچسب انرژی نیز در خلال بازی‌ها مطرح می‌شود و به‌صورت غیرمستقیم به کودک آموزش داده می‌شود.

وحیدی مقدم در توضیح تجربه‌های به‌دست‌آمده از برگزاری این بازی‌ها گفت: تا امروز حدود پنج رویداد برگزار کرده‌ایم. تجربه نشان داده است که این بازی‌ها با استقبال بسیار خوب کودکان و خانواده‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ به‌طوری که بچه‌ها معمولاً حاضر نیستند بازی را رها کنند. حتی در برخی رویدادها، مدیران و متخصصان دانشگاهی نیز با شور و علاقه در بازی‌ها شرکت کرده‌اند.