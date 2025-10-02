اصغری: انتقال تجربه و توانمندسازی معلمان کلید ارتقای نظام آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری ظهر پنجشبه در مراسم جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با تبریک این روز به دانشجویان، خانواده‌ها و همکاران آموزشی، گفت: دوره کارشناسی یکی از مهم‌ترین مراحل تحصیلی است که پایه مهارت‌ها و توانمندی‌های معلمان آینده را شکل می‌دهد و تجربه‌های کسب شده در این دوره، کلید موفقیت در ایفای نقش حرفه‌ای معلمی است.

وی با اشاره به ضرورت انتقال تجربه بین نسل‌های آموزشی افزود: اگر فارغ‌التحصیلان امروز بتوانند دانش و تجربه‌های خود را در اختیار دانشجویان جدید قرار دهند، کیفیت آموزش و تربیت در کشور به صورت مستمر ارتقا خواهد یافت.

اصغری ویژگی‌های یک معلم موفق را شامل برنامه‌ریزی دقیق، تسلط بر روش‌های متنوع تدریس، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت کلاس و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: معلم خوب شدن نیازمند تلاش مستمر، نگاه آینده‌نگر و به اشتراک‌گذاری تجربه‌های زیسته است. اگر هر نسل از معلمان بهتر از نسل پیشین عمل کند، می‌توان با افتخار اعلام کرد که نظام آموزشی مسیر توسعه پایدار را دنبال می‌کند.

وی دانش‌آموختگان را به مسؤولیت‌پذیری و انتقال تجربیات خود به دانشجویان آینده فراخواند و تأکید کرد: تلاش برای ارتقای فردی و جمعی معلمان، اصلی‌ترین عامل موفقیت در تربیت نسلی توانمند و خلاق خواهد بود.

اصغری افزود: معلم موفق باید هم دانش تخصصی کافی و هم مهارت‌های متنوع تدریس و مدیریت کلاس را داشته باشد. مدرسه به مثابه یک سازمان یادگیرنده است و هر معلم باید پیوسته مهارت‌های خود را به‌روزرسانی کند تا بتواند در دنیای پیچیده امروز نقش مؤثر و تأثیرگذار خود را ایفا کند.

وی در پایان با ابراز خوشحالی از حضور فارغ‌التحصیلان جدید و خانواده‌هایشان، خاطرنشان کرد: ورود این معلمان جوان و توانمند به نظام آموزشی، گامی مهم در ارتقای کیفیت آموزش کشور است.