دو تصادف مرگبار در یک روز در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تصادف اول در ساعت ۱۴:۳۰ در زیر گذر میدان امام حسین (ع) به سمت شرق داخل خط ویژه، بین دو دستگاه موتور سیکلت رخ داد.که علت این حادثه تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلت ها اعلام شده است. متاسفانه راننده موتورسیکلتی که این تخلف را انجام داده و آقایی حدوداً ۳۰ ساله بوده به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده، در محل حادثه جان خود ر از دست داد.

وی در ادامه افزود: دیگر تصادف رخ داده در روز چهار شنبه حوالی ساعت ۱۶:۲۰ بعد از ظهر در خیابان شوش به سمت شرق اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون برخورد کرده است٫ افزود: علت این حادثه طبق ماده ۱۶۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت موتور سیکلت به موازات کامیون اعلام شده است که متاسفانه راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند. رعایت فاصله ایمن و حرکت در مسیر مجاز، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.



