به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حوالی ساعت ۰۲:۱۰ پنج شنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال سرازیری پل شهید محلاتی نرسیده به نیکنام به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: طبق بررسی های اولیه، مشخص شد که یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده است.

به گفته سرهنگ جوانبخت: راننده موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم استفاده از کلاه ایمنی، متأسفانه به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.



در پایان، سرهنگ جوانبخت با ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان و سرنشینان تمامی موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های موتوردار موظف‌اند به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.

وی افزود: از تمامی کاربران این وسایل نقلیه که به‌دلیل ساختارشان ایمنی کمتری دارند، تقاضا داریم حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

