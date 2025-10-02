پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی، در پیامی به مناسبت هفته انتظامی با گرامیداشت یاد شهدای والامقام و تقدیر از تلاشهای کارکنان این فرماندهی، مجاهدتهای فراجا را سرمایهای گرانبها برای اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران دانست و بر تداوم خدمترسانی صادقانه در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی به مناسبت هفته انتظامی:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز آن کسانی که در قالب نیروی انتظامی سعی می کنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم کنند، در حقیقت به معنای واقعی کلمه، مجاهدان فیسبیلاللَّه هستند» مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی)
هفته انتظامی فرصتی ارزشمند است تا از مجاهدتها، ایثار و تلاشهای صادقانهی کارکنان مؤمن و خدوم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تقدیر شود. سربازان ولایت در فراجا، با روحیهی جهادی و اخلاص مثالزدنی، در سنگر امنیت و آرامش جامعه ایستاده اند و با عمل به آموزههای دینی و انقلابی، مصمم تر از گذشته در مسیر تحقق فرمایشات امام خامنه ای و پاسداشت خون شهدای گرانقدر و عزیز، عزت را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورند.
کارنامهی درخشان فراجا در عرصههای مختلف، از جمله حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تقدیم شهدای والامقام در راه دفاع از اسلام و میهن، تا خدمترسانی بیوقفه و بدون منت به مردم شریف ایران اسلامی در عرصههای امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد شما به آرمان های انقلاب اسلامی است. این مجاهدتها، سرمایهای گرانبها برای امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای والامقام این فرماندهی و تبریک هفته انتظامی از زحمات و تلاشهای شما مجاهدان فی سبیل الله در پاسداشت امنیت و خدمترسانی به مردم و همچنین از صبوری و همراهی خانواده های محترم و گرامی تان که بدون نقش آفرینی آنان حصول توفیقات برای شما عزیزان ممکن نبود، تقدیر و تشکر می نمایم و موفقیت روزافزون همهی شما را در سایهی توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
علی شیرازی
نظر شما