به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور به مناسبت هفته انتظامی پیامی منتشر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
امروز آن کسانی که در قالب نیروی انتظامی سعی می کنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم کنند، در حقیقت به معنای واقعی کلمه، مجاهدان فی سبیلاللَّه هستند.
مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی)
هفته انتظامی فرصتی ارزشمند است تا از مجاهدتها، ایثار و تلاشهای صادقانه کارکنان مؤمن و خدوم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تقدیر شود.
سربازان ولایت در فراجا، با روحیهی جهادی و اخلاص مثالزدنی، در سنگر امنیت و آرامش جامعه ایستاده اند و با عمل به آموزههای دینی و انقلابی ، مصمم تر از گذشته در مسیر تحقق فرمایشات امام خامنه ای(مدظلهالعالی) و پاسداشت خون شهدای گرانقدر و عزیز، عزت را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورند.
کارنامه درخشان فراجا در عرصههای مختلف، از جمله حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تقدیم شهدای والامقام در راه دفاع از اسلام و میهن، تا خدمترسانی بی وقفه و بدون منت به مردم شریف ایران اسلامی در عرصههای امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد شما به آرمان های انقلاب اسلامی است. این مجاهدتها، سرمایهای گرانبها برای امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این فرماندهی و تبریک هفته انتظامی از زحمات و تلاشهای شما مجاهدان فی سبیل الله در پاسداشت امنیت و خدمترسانی به مردم و همچنین از صبوری و همراهی خانواده های محترم و گرامیتان که بدون نقش آفرینی آنان حصول توفیقات برای شما عزیزان ممکن نبود، تقدیر و تشکر می نمایم و موفقیت روزافزون همه شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجلاللهتعالی فرجهالشریف) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.
نظر شما