۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

علت انفجار یک مجموعه آموزشی در امیر آباد تهران چه بود؟

علت انفجار یک مجموعه آموزشی در امیر آباد تهران چه بود؟

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران علت انفجار در یک مجموعه آموزشی در خیابان امیر آباد را اعلام کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت انفجار در یک مجموعه آموزشی در امیر آباد تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی عوامل محل و کارشناس آتش‌نشانی هنگامی که افراد حاضر در محل روی سیستم ها و سیلندر هیدروژن و شلنگ انتقال دهنده کار می‌کردند به دلیل تعویض شلنگ یا انتقال سیلندر انفجار رخ داده است.

تصویر انفجار در یک مجموعه آموزشی در آمیر آباد تهران

وی افزود: در حال حاضر محل توسط آتش نشانان ایمن سازی و تحویل مسئول مرکز شد.

گفتنی است؛ در اثر این حادثه انفجار که ساعت ۱۴:۱۰ امروز به وقوع پیوسته یک نفر جان خود را از دست داد و ۴ نفر مصدوم شدند که وضعیت جسمانی دو نفر وخیم است.

