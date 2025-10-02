  1. جامعه
یک کشته و ۴ مصدوم به دلیل انفجار سیلندر گاز در یک ساختمان آموزشی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از انفجار سیلندر گاز هیدروژن در یک ساختمان آموزشی در خیابان امیرآباد تهران خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۴:۱۰ امروز وقوع انفجار در خیابان آمیرآبادشمالی بالاتر از جلال آل احمد به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در اثر انفجار سیلندر گاز هیدروژن در یک ساختمان دو طبقه آموزشی در خیابان امیرآباد رخ داده است و به دلیل شدت انفجار در، پنجره و دیوارهای ساختمان دچار تخریب شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: یک مرد متاسفانه در اثر این حادثه جان باخته است، دو نفر به شدت مصدوم شده و ۲ نفر دیگر دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

