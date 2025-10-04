اکبر مختاری مدیر گردشگری شهرداری منطقه ۱۲ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این منطقه به‌عنوان قلب تاریخی تهران، بیش از ۸۰ بنای ثبت ملی، ۱۲۰ اثر در حال ثبت و حدود هزار خانه تاریخی دارد که بسیاری از آن‌ها در مالکیت خصوصی هستند.

وی افزود: محله‌هایی همچون پامنار، عودلاجان، سیروس و مولوی با بافت تاریخی و مذهبی خود، از مهم‌ترین مقاصد گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌روند. بخشی از بناهای تاریخی منطقه در اختیار شهرداری است و بازدید از آنها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دارد. برخی دیگر نیز در اختیار سازمان‌هایی مانند سازمان زیباسازی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری است مانند خانه سلطان بیگم یا اتحادیه‌. همچنین تعدادی از این خانه ها در اختیار انجمن هاست مانند خانه پروین اعتصامی که محل ایکوم ایران است. خانه مهربان در اختیار سازمان شهرسازی و معماری قرار دارد و مستوفی الممالک هم در اختیار وزارت ارتباطات است و من برای راه اندازی یا واگذاری آن هنوز اراده ای ندیدم.

مدیر گردشگری شهرداری منطقه ۱۲ از اجرای چند پروژه مرمت و احیا خبر داد و گفت: عمارت علاءالدوله به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی واگذار شده است. حمام نواب تا یکی دو ماه آینده کارشناسی می‌شود. همچنین خانه پدری جلال آل‌احمد به‌زودی بهره برداری شده و گذر فرهنگی در همان محدوده ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به طرح‌های گردشگری منطقه، از استقرار پنج کانکس دائمی اطلاع‌رسانی گردشگری در نقاط پرتردد منطقه ۱۲ خبر داد و افزود: این کانکس‌ها در مناطقی مانند بهارستان، ناصرخسرو و بازار قرار می‌گیرند و علاوه بر اطلاع‌رسانی به گردشگران، خدماتی همچون اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی، عرضه صنایع دستی، ملزومات گردشگران و فروش بلیت موزه‌ها با تخفیف را ارائه خواهند داد. اداره این کانکس‌ها در آینده بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. جای این کانکس ها در منطقه خالی است.

مختاری تأکید کرد: منطقه ۱۲ گنجینه زنده تاریخ تهران است و با هم‌افزایی شهرداری، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های ارزشمند این بافت تاریخی در خدمت شهروندان و گردشگران قرار گیرد.