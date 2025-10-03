  1. جامعه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

سرهنگ ارزانی: استفاده از تلفن همراه در رانندگی، خطری مرگبار است

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: حواس‌پرتی ناشی از مکالمه می‌تواند سرعت واکنش رانندگان را کاهش دهد و وقوع حوادث ناگوار را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارزانی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت دقت و تمرکز در رانندگی اظهار کرد: صحبت کردن با تلفن همراه یکی از عوامل اصلی حواس‌پرتی رانندگان است که می‌تواند منجر به بروز حوادث ناگوار شود.

وی افزود: هنگامی که راننده در حین حرکت از تلفن همراه استفاده می‌کند، تمرکز کافی برای کنترل وسیله نقلیه از بین می‌رود و در واقع مانند این است که راننده با چشمان بسته در حال رانندگی باشد. استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، سرعت واکنش را کاهش داده و احتمال وقوع تصادفات را به شدت افزایش می‌دهد.

وی از تمامی رانندگان خواست در صورت ضرورت استفاده از تلفن همراه، ابتدا وسیله نقلیه خود را در مکانی امن و مناسب متوقف کرده و سپس اقدام به مکالمه نمایند. رعایت این موضوع نقش مهمی در حفظ ایمنی خود راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده خواهد داشت.

