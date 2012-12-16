ارسال پیامک، 4ثانیه غفلت از جاده به ازای هر 6 ثانیه رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه در کشور ما و در سالهای اخیر به کرات در خیابانها، جاده ها و حتی بزرگراه های کشور شاهد رانندگانی هستیم که با وجو داشتن سرعت های بالا مشغول خواندن یا ارسال پیامک از طریق گوشی های همراه خود هستند؛اقدامی بس خطرآفرین برای راننده و سرنشینان و حتی سایر خودروهای در حال حرکت.

هرچند قوانین و مقررات بسیار خوبی در حوزه راهنمایی و رانندگی در کشور ما و در سال های اخیر وضع و مورد توجه قرار گرفته اما بی شک زمانی این قوانین مثمر ثمر خواهند بود که مورد توجه و رعایت مجریان خود قرار گیرند.

مجریان قوانین راهنمایی و رانندگی شخص رانندگان هستند که باید با باور عمیق از ضرورت توجه و به کارگیری قوانین وضع شده بر رعایت آنها اصرار داشته باشند.

به عبارتی در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی نیازمند فرهنگ سازی هستیم فرهنگی که از تک تک افراد آغاز و به جامعه تعمیم می یابد، فرهنگی که شکل گیری آن سالانه جان هزاران نفر را در حوادث جاده ای در امان نگه می دارد.

یکی از مواردی که در قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار مورد تاکید است عدم استفاده از تلفن های همراه است که متاسفانه خیلی توسط رانندگان مورد توجه قرار نمی گیرد و چه بسا ده ها نفر که در حوادث جاده جان خود را قربانی استفاده از این وسیله کرده اند.

خطر استفاده از این وسیله در حین رانندگی هنگام ارسال یا خواندن پیامک به مراتب بیشتر و بیشتر می شود چرا که به گفته کارشناسان امر، هنگام خواندن یا نگاشتن متن پیامک به ازای هر 6 ثانیه چهار ثانیه نگاه راننده از مسیر منحرف می شود.

پرخطرترین رفتار حین رانندگی استفاده از تلفن همراه است

رئیس پلیس راهور استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: به طور کلی سه عامل به عنوان تمرکز در رانندگی توسط کارشناسان شناسایی شده است.

سرهنگ حبیب کمالوند عامل دیداری، عامل فیزیکی و عامل شناختی را سه عامل تمرکز در رانندگی برشمرد و گفت: خواندن پیامک و روزنامه و نگاه به اطراف، صحبت با سرنشینان و برداشتن شی از داخل خودرو عواملی هستند که موجب از بین رفتن تمرکز دیداری راننده می شوند.

وی افزود: مواردی مانند استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و دست گرفتن تلفن همراه عوامل فیزیکی در عدم تمرکز راننده و ارسال پیامک، مشاجره داخل خوردو، خیره شدن به جاده و گوش کردن به سیستم صوتی مواد از بین برنده تمرکز شناختی راننده در حین رانندگی هستند.

وی تاکید کرد: استفاده از تلفن همراه هر سه عامل تمرکز راننده را یکجا زایل کرده و موجب می شود راننده هم به لحاظ دیداری هم فیزیکی و هم شناختی تسلطی بر رانندگی خود نداشته باشد.

سرهنگ کمالوند تصریح کرد: در یک بررسی علمی در یکی از کشورهای پیشرفته، عدم تمرکز و حواس پرتی در رانندگان از طریق فعالیتی غیر از رانندگی منجر به خروج از مسیر، عدم حرکت در بین خطوط و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه شده و در وقوع 22 درصد از تصادفات رانندگی نقش داشته است.

وی افزود: به موجب این پژوهش، پرخطرترین رفتار، ارسال پیامک از طریق تلفن همراه با نسبت احتمال 11و نیم است، یعنی احتمال این که رانندگانی که هنگام رانندگی به ارسال پیامک می پردازند و دچار یک رویداد حادثه ساز شوند نسبت به رانندگانی که این کار را انجام نمی دهند، 11 و نیم مرتبه بیشتر است.

وی تاکید کرد: رانندگی فعالیت بصری است و متمرکز کردن چشمان بر روی مسیر، بهترین راه مقابله با معضل عدم توجه راننده است و به عبارتی ایمن ترین حالت رانندگی، زمانی است که هیچ گونه عامل حواس پرتی در کار نباشد.



رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: راننده ای که پیامک می خواند دو برابر راننده ای که از خود اراده ای ندارد و راننده ای که پیامک می فرستد، چهار برابر یک راننده ای که از خود اراده ندارد، طول می کشد تا ترمز کند و در مقابله با یک حادثه رانندگی عکس العمل نشان دهد.

به هر روی امید می رود اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این مقوله بتواند جان انسان های زیادی را از مرگ هایی که تنها در اثر بی احتیاطی و دوری گزینی از قوانین راهنمایی و رانندگی رقم می خورد را مصون نگه داشته و بدانیم و باور کنیم که عدم استفاده از تلفن همراه، استفاده از کمربند و درکل رعایت قوانین تنها به دلیل جریمه نشدن نیست بلکه ارتباطی مستقیم با جان خودمان و همنوعانمان دارد.