تسلیت حجت الاسلام ابوترابی فرد به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی آقا محمدی زیدعزه

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

درگذشت تأسف برانگیز همسر محترمتان را خدمت جناب‌عالی، فرزندان شایسته و برومند و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

این بانوی پرهیزکار، آراسته به دانش و فضائل اخلاقی عمر مبارک خود را در راه فهم معارف و انجام شایسته وظایف و مدیریت عقلانی و علمی خانه و مدرسه و تربیت فرزندان ایران و اسلام سپری کرد. این معلم وارسته با قلبی سرشار از محبت اولیاء الهی بویژه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بدیدار خداوند سبحان شتافت و در جوار رحمت حضرت حق آرام گرفت.

برای آن معلم پارسا، همسر همراه و وفادار و مادر صابر و شاکر از خداوند متعال علو درجات و برای آن برادر عزیز و فرزندان سوگوار صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سیدمحمدحسن ابوترابی