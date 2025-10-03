دومین جاسوس موساد در ترکیه به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع خبری از دستگیری فردی دیگری در ترکیه به جرم همکاری با موساد خبر می دهند.

این منابع بیان کردند که طغرل خان دیپ وکیل ترکیه ای به جرم فروش اطلاعات شهروندان فلسطینی در ترکیه به موساد دستگیر شد.

گفتنی است که سازمان اطلاعات ترکیه بامداد امروز نیز اعلام کرده بود که یک فرد مرتبط با موساد را دستگیر کرده است. مقامات ترکیه سرکان چچک را به جرم فعالیت برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در استانبول بازداشت کرده بودند.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کرده بودند که این عملیات مشترک به نام «مترون» با همکاری دادستان کل و شاخه مبارزه با تروریسم در اداره امنیت استانبول اجرا شد. در این عملیات، چچک پس از آنکه ثابت شد برای سازمان موساد کار می‌کند، بازداشت شد.

اطلاعات نشان می دهد چچک با فردی به نام فیصل رشید که مامور موساد است از طریق اینترنت در تماس بوده است. چچک با انجام دادن فعالیت های جاسوسی برای رشید درباره یک فعال فلسطینی مخالف سیاست های رژیم صهیونیستی در خاورمیانه موافقت کرده بود. نام اصلی سرکان چچک، محمد فاتح کلاش بوده است که به علت بدهی زیاد، نامش را تغییر داده بود تا ناشناس بماند.