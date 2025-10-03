  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

گفتگوی تلفنی اردوغان و ترامپ در خصوص آتش‌بس در غزه

روسای جمهور ترکیه و آمریکا در خصوص تحولات غزه به ویژه طرح آتش بس دونالد ترامپ رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص مناسبات دوجانبه و اوضاع غزه گفتگو کردند.

اردوغان در این گفتگو از استقبال کشورش نسبت به طرح‌های صلح خبر داده و در عین حال گفت که برای موفقیت این تلاش‌ها، رژیم صهیونیستی باید حملات خود به غزه را متوقف کند.

در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه آمده است که اردوغان به ترامپ تاکید کرده است که این کشور تماس‌های دیپلماتیک خود را برای برقراری صلح در منطقه تسریع خواهد بخشید.

ساعتی پیش دونالد ترامپ در تهدیدی عجیب مدعی شد که جنبش حماس تا بعد از ظهر روز یک شنبه به وقت واشنگن فرصت دارد موافقت خود را با آتش بس ۲۰ ماده‌ای اعلام کند و در غیر این صورت جهنمی بی سابقه علیه این جنبش در غزه ایجاد خواهد شد.

