اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل معمارباشی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به مزایای طرح اسقاط خودرو عنوان کرد: جایگزینی خودروهای فرسوده و قدیمی با خودروهای جدید و کممصرف، موجب کاهش قابل توجه آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا خواهد شد. وی تأکید کرد فرسودگی ناوگان نهتنها هزینههای اقتصادی و ایمنی ایجاد میکند، بلکه آثار زیستمحیطی گستردهای نیز در پی دارد.
به گفته وی، قانونگذار با ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو براساس قانون هوای پاک، تکالیفی را برای خروج ناوگان فرسوده از شهرها برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گذاشته است. از سال ۱۴۰۲ نیز این مسئولیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شده که موجب تسریع روند اجرای این طرح شده است.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۵۰ هزار دستگاه رسید و از چرخه تردد خارج شد. همچنین در ششماهه نخست امسال، بیش از ۱۱۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط و روند نوسازی ماشینآلات در چند استان کشور آغاز شده است که به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کمک میکند.
وی توضیح داد: فرآیند اسقاط و نوسازی نیازمند هماهنگی میان دهها دستگاه و ذینفع است و سازوکارهای مالی و اجرایی ویژهای برای تحقق آن طراحی شده است. معمارباشی تأکید کرد اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، یکی از اقتصادیترین راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و ارتقای ایمنی جادهها به شمار میرود.
براساس گزارشها، هماکنون بیش از هشت میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی قرار دارند که بیانگر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای جدید اسقاط و نوسازی ناوگان کشور است.
