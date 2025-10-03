به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی، محمدحسین زارع‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی، از اجرای گسترده برنامه‌های سلامت محور سازمان بسیج جامعه پزشکی در ایام هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی با تشریح برنامه‌های اجرا شده گفت: در این ایام ۶۲۲ تیم درمانی برای اجرای اردوی جهادی به مناطق محروم اعزام شدند؛ همچنین با برپایی ۶۳ میز خدمت سلامت در مصلّی‌های نماز جمعه سراسر کشور، خدمات رایگان به شهروندان ارائه شد.

زارع‌زاده از راه‌اندازی ۲ بیمارستان موقت صحرایی در مناطق محروم شیرآباداستان سیستان و بلوچستان و بافق استان یزد خبر داد و تصریح کرد: این مأموریت‌ها با همراهی ۱۴۲۲ پزشک و بیش از ۴هزار جهادگر سلامت به انجام رسید.

به گفته وی، در مجموع این اقدامات، خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی به حدود ۱۱۰ هزار نفر از هموطنان نیازمند و ساکن در مناطق کمتر برخوردار ارائه شد.

اردوهای جهادی و درمانی بسیج جامعه پزشکی از سال‌ها پیش و با حضور داوطلبانه پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت با محوریت خدمت‌رسانی به مناطق محروم و دورافتاده کشور، به عنوان یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های این سازمان تداوم یافته است.

این اردوها همه‌ساله به ویژه در ایام تعطیل و مناسبت‌های مختلف، با هدف ارائه خدمات سلامت به شهروندان محروم و مرزنشین کشور برگزار می‌شود.