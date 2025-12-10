خدمت رسانی ۹۱۹ تیم بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی، محمد حسین زارعزاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در گزارشی به تشریح فعالیتهای درمانی و جهادی این سازمان به مناسبت هفته بسیج در مناطق محروم کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه در نقاطی از کشور برای خدمت رسانی بهتر نیازمند راه اندازی مراکز درمانی موقت بودیم اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی در راستای ارتقای دسترسی به خدمات سلامت، اقدام به برپایی ۴ بیمارستان صحرایی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان و یزد کرده است؛ همچنین ۶ درمانگاه تخصصی در استانهای فارس، کرمانشاه، لرستان، همدان و تهران بزرگ توسط این سازمان راهاندازی شده است.
زارع زاده ادامه داد: یکی از محورهای اصلی فعالیتهای ما در هفته بسیج اعزام تیمهای تخصصی با عنوان "سفیران سلامت بسیج" در قالب طرح شهید دکتر رهنمون بود که برخلاف برنامهریزی اولیه برای اعزام ۷۱۵ تیم، ۹۱۹ تیم عمومی و تخصصی به مناطق محروم اعزام شدند که نشاندهنده عملکردی فراتر نسبت به هدف تعیینشده است.
وی به استقبال اعضای جامعه سلامت کشور در اقدامات جهادی اشاره کرد و گفت: در اجرای این مأموریتها، ۲۷۰۹ پزشک عمومی و متخصص بسیجی و ۶۵۸۱ جهادگر سلامت مشارکت فعال داشتند.
زارعزاده اعلام کرد: بیش از ۱۹۶ هزار نفر از خدمات درمانی تیمهای شهید رهنمون بهرهمند شدند که ارزش ریالی این خدمات در حدود ۳۹۸ میلیارد ریال برآورد میشود.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی در خاتمه با تأکید بر اینکه اردوهای جهادی و درمانی این سازمان در طول سال استمرار دارد تاکید کرد: این اقدامات، گامهای عملی سازمان بسیج جامعه پزشکی در تحقق عدالت در سلامت و ارائه خدمات به هموطنان در مناطق کمبرخوردار است.
