  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

اسامی تیم امدادی و کادر پروازی سانحه بالگرد اشترانکوه اعلام شد

اسامی تیم امدادی و کادر پروازی سانحه بالگرد اشترانکوه اعلام شد

خرم‌آباد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان اسامی تیم امدادی و کادر پروازی در حادثه سقوط بالگرد در ارتفاعات صعب‌العبور اشترانکوه را اعلام کرد و از جان باختن یکی از اعضای کادر پروازی خبر داد.

غلامرضا علی محمدی به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه که بالگرد امدادی هلال‌احمر در جریان عملیات نجات در اشترانکوه دچار سانحه شد، مهندس میرحسین قاضی از کادر پروازی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

تیم امدادی

اسامی امدادگران حاضر در بالگرد به شرح زیر اعلام شده است:

علی جان‌بزرگی

شاهین جان‌بزرگی

رضا جدیدی

سبحان خلیل‌آبادی

حمیدرضا جمالی

کادر پروازی

اسامی کادر پروازی حادثه‌دیده نیز به شرح زیر است:

کاپیتان محسن محراب‌زاده

کاپیتان علی صادقی راد

مهندس میرحسین قاضی (فوت شده)

مهندس علی گودرزی

انتقال مصدومان

سرپرست هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: محل سقوط بالگرد در منطقه‌ای صعب‌العبور واقع شده و حادثه‌دیدگان توسط دیگر امدادگران حاضر در سانحه به جان‌پناه «چال‌کبود» منتقل شده‌اند تا اقدامات امدادی لازم انجام شود.

وی تاکید کرد که عملیات امدادرسانی و پشتیبانی ادامه دارد و تیم‌های تخصصی هلال‌احمر در محل حضور دارند.

کد خبر 6610325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها