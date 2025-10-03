اسامی تیم امدادی و کادر پروازی سانحه بالگرد اشترانکوه اعلام شد

غلامرضا علی محمدی به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه که بالگرد امدادی هلالاحمر در جریان عملیات نجات در اشترانکوه دچار سانحه شد، مهندس میرحسین قاضی از کادر پروازی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
تیم امدادی
اسامی امدادگران حاضر در بالگرد به شرح زیر اعلام شده است:
علی جانبزرگی
شاهین جانبزرگی
رضا جدیدی
سبحان خلیلآبادی
حمیدرضا جمالی
کادر پروازی
اسامی کادر پروازی حادثهدیده نیز به شرح زیر است:
کاپیتان محسن محرابزاده
کاپیتان علی صادقی راد
مهندس میرحسین قاضی (فوت شده)
مهندس علی گودرزی
انتقال مصدومان
سرپرست هلالاحمر لرستان تصریح کرد: محل سقوط بالگرد در منطقهای صعبالعبور واقع شده و حادثهدیدگان توسط دیگر امدادگران حاضر در سانحه به جانپناه «چالکبود» منتقل شدهاند تا اقدامات امدادی لازم انجام شود.
وی تاکید کرد که عملیات امدادرسانی و پشتیبانی ادامه دارد و تیمهای تخصصی هلالاحمر در محل حضور دارند.
