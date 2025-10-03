بالگرد سانحه دیده در اشترانکوه اعزامی از کرمانشاه بوده است

محمد خوشنام شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالگرد امدادی هلال‌احمر که از کرمانشاه برای کمک به یک نفر طی عملیاتی به منطقه اعزام شده بود، در ارتفاعات اشترانکوه سقوط کرده است.

وی افزود: در حال حاضر شش تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده‌اند اما اطلاعات دقیق‌تر درباره جزئیات این حادثه و شمار سرنشینان، طی یک ساعت آینده مشخص خواهد شد.

اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد حاضر در بالگرد در دست نیست، اما اقدامات لازم برای اعزام تیم‌های پشتیبان و مدیریت شرایط در حال انجام است.

خوشنام ابراز امیدواری کرد: با تلاش نیروهای امدادی و هماهنگی تیم‌های تخصصی، اطلاعات تکمیلی در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.

بنابراین گزارش، سعید پورعلی معاون استاندار لرستان نیز عصر جمعه به رسانه‌ها گفت: بر اساس درخواست کمک یک کوهنورد از جمعیت هلال‌احمر در ارتفاعات «سن‌بران»، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه به سمت پد پروازی ازنا اعزام شد.

وی افزود: طبق گزارش اولیه، این بالگرد حامل پنج نیروی امدادی و چهار خدمه پروازی بوده که در مسیر مأموریت از دسترس ارتباط رادیویی خارج شده است.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه هنوز گزارش رسمی و موثقی از سقوط بالگرد دریافت نشده است، تصریح کرد: با توجه به مشاهده دود در ارتفاعات منطقه و قطع ارتباط بالگرد با پایگاه پروازی، احتمال بروز حادثه وجود دارد.

پورعلی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه شرایط جوی نامساعدی در منطقه گزارش نشده و هم‌اکنون گروه‌های پیاده امدادی از مسیر روستای کمندان به سمت محل اعزام شده‌اند؛ مسیری که حدود هفت تا هشت ساعت زمان برای رسیدن به نقطه حادثه نیاز دارد.

وی ادامه داد: در خصوص اعزام بالگرد امدادی دیگر برای پرواز شبانه در ارتفاعات «سن‌بران»، تصمیم‌گیری نهایی با نظر کارشناسان فنی صورت خواهد گرفت.