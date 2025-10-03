ایمیدرو و صندوق بیمه معدنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خطیبی در مراسم امضای توافقنامه همکاری میان طرح ایجاد زیستبوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ایران، مقایسه تطبیقی جامعی بین وضعیت ایران و کشورهای پیشرو در عرصه نوآوری معدنی ارائه داد.
او با اشاره به تجربیات موفق جهانی، دانشگاه کلورادو در ایالات متحده، مراکز علمی و معدنی کانادا و استرالیا را به عنوان تجاربی جهانی ذکر و تأکید کرد: این کشورها با ایجاد اکوسیستمهای حمایتی قوی، توانستهاند نوآوری و فناوری را در بخش معدن به سطحی پایدار و رقابتی برسانند.
خطیبی همچنین در خصوص خطر مصرفی شدن صنایع و معادن هشدار داد و خاطرنشان کرد: بدون تمرکز بر نوآوری و فناوری، این صنایع ممکن است به جای توسعه پایدار، صرفاً مصرفکننده منابع شوند و از رقابت جهانی عقب بمانند.
وی با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اظهار داشت: دانشبنیانها یکی از گزینههای ما نیستند، بلکه تنها راه نجات صنعت ما هستند، دانش درونزا عامل عزت و استقلال کشور و مانع فرسایش صنایع و سرمایههای ما است. مشکل امروز دشمنان انقلاب اسلامی ایران، رشد دانشبنیاد صنایع مختلف ما است، نه برخی مصادیقی که بهانه کردهاند.
او تأکید کرد: حمایت هدفمند از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، میتواند صنعت معدن ایران را به سمت خودکفایی و رقابتپذیری جهانی سوق دهد.
محمد آقاجانلو، مدیرعامل ایمیدرو نیز در این مراسم وعده همکاری گستردهتر با شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و دانشگاهها را داد و بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد.
این مقایسه و هشدارها نشاندهنده اهمیت همگامسازی با استانداردهای بینالمللی و تقویت زیرساختهای پژوهشی و مالی در ایران است.
این تفاهمنامه، گامی مهم در جهت رفع چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان معدنی و تحقق رهنمودهای رهبری در توسعه اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود.
