ایمیدرو و صندوق بیمه معدنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خطیبی در مراسم امضای توافقنامه همکاری میان طرح ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ایران، مقایسه تطبیقی جامعی بین وضعیت ایران و کشورهای پیشرو در عرصه نوآوری معدنی ارائه داد.

او با اشاره به تجربیات موفق جهانی، دانشگاه کلورادو در ایالات متحده، مراکز علمی و معدنی کانادا و استرالیا را به عنوان تجاربی جهانی ذکر و تأکید کرد: این کشورها با ایجاد اکوسیستم‌های حمایتی قوی، توانسته‌اند نوآوری و فناوری را در بخش معدن به سطحی پایدار و رقابتی برسانند.

خطیبی همچنین در خصوص خطر مصرفی شدن صنایع و معادن هشدار داد و خاطرنشان کرد: بدون تمرکز بر نوآوری و فناوری، این صنایع ممکن است به جای توسعه پایدار، صرفاً مصرف‌کننده منابع شوند و از رقابت جهانی عقب بمانند.

وی با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: دانش‌بنیان‌ها یکی از گزینه‌های ما نیستند، بلکه تنها راه نجات صنعت ما هستند، دانش درون‌زا عامل عزت و استقلال کشور و مانع فرسایش صنایع و سرمایه‌های ما است. مشکل امروز دشمنان انقلاب اسلامی ایران، رشد دانش‌بنیاد صنایع مختلف ما است، نه برخی مصادیقی که بهانه کرده‌اند.

او تأکید کرد: حمایت هدفمند از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، می‌تواند صنعت معدن ایران را به سمت خودکفایی و رقابت‌پذیری جهانی سوق دهد.

محمد آقاجانلو، مدیرعامل ایمیدرو نیز در این مراسم وعده همکاری گسترده‌تر با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و دانشگاه‌ها را داد و بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

این مقایسه و هشدارها نشان‌دهنده اهمیت همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و مالی در ایران است.

این تفاهم‌نامه، گامی مهم در جهت رفع چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی و تحقق رهنمودهای رهبری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.