ایمیدرو و صندوق بیمه معدنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند و مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در این مراسم بر حمایت از دانش بنیان ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خطیبی در مراسم امضای توافقنامه همکاری میان طرح ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ایران، مقایسه تطبیقی جامعی بین وضعیت ایران و کشورهای پیشرو در عرصه نوآوری معدنی ارائه داد.

او با اشاره به تجربیات موفق جهانی، دانشگاه کلورادو در ایالات متحده، مراکز علمی و معدنی کانادا و استرالیا را به عنوان تجاربی جهانی ذکر و تأکید کرد: این کشورها با ایجاد اکوسیستم‌های حمایتی قوی، توانسته‌اند نوآوری و فناوری را در بخش معدن به سطحی پایدار و رقابتی برسانند.

خطیبی همچنین در خصوص خطر مصرفی شدن صنایع و معادن هشدار داد و خاطرنشان کرد: بدون تمرکز بر نوآوری و فناوری، این صنایع ممکن است به جای توسعه پایدار، صرفاً مصرف‌کننده منابع شوند و از رقابت جهانی عقب بمانند.

وی با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: دانش‌بنیان‌ها یکی از گزینه‌های ما نیستند، بلکه تنها راه نجات صنعت ما هستند، دانش درون‌زا عامل عزت و استقلال کشور و مانع فرسایش صنایع و سرمایه‌های ما است. مشکل امروز دشمنان انقلاب اسلامی ایران، رشد دانش‌بنیاد صنایع مختلف ما است، نه برخی مصادیقی که بهانه کرده‌اند.

او تأکید کرد: حمایت هدفمند از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، می‌تواند صنعت معدن ایران را به سمت خودکفایی و رقابت‌پذیری جهانی سوق دهد.

محمد آقاجانلو، مدیرعامل ایمیدرو نیز در این مراسم وعده همکاری گسترده‌تر با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و دانشگاه‌ها را داد و بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

این مقایسه و هشدارها نشان‌دهنده اهمیت همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و مالی در ایران است.

این تفاهم‌نامه، گامی مهم در جهت رفع چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی و تحقق رهنمودهای رهبری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

