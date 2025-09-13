به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، این نمایشگاه بهعنوان بزرگترین رویداد سالیانه کشور در حوزه معدن از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. بر اساس برنامهریزیها، شرکتهای فناور و نوآور عضو پارک فناوری پردیس میتوانند در قالب پاویون منطقه بینالمللی نوآوری ایران به معرفی توانمندیها و محصولات خود بپردازند.
از مهمترین ویژگیهای حضور در این پاویون میتوان به بازدید مدیران شرکتهای بزرگ معدنی کشور از غرفهها، فراهم شدن امکان ارائه دستاوردها و محصولات فناورانه و ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل صنعت معدن اشاره کرد.
مهلت ثبتنام برای حضور در پاویون منطقه بینالمللی نوآوری ایران تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۰۲۶۹۴۰۲۸۷ تماس حاصل کنند.
ایران بهعنوان یکی از غنیترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی، با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و ۶۸ نوع ماده معدنی متنوع، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه استخراج، فرآوری و صادرات برخوردار است.
حضور شرکتهای فناور ایرانی در نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۵ فرصتی ارزشمند برای معرفی نوآوریهای بومی، جذب سرمایهگذاری، توسعه بازار داخلی و گسترش تعاملات بینالمللی خواهد بود.
