محمدمهدی مشکوری تهیهکننده انیمیشن کوتاه «ببعی: آهنربای پرقدرت» که در بخش پویانمایی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: «ببعی قهرمان» ابتدا به صورت یک سریال دوبعدی در ۲۰۸ قسمت و در تلویزیون پخش شد. سپس به فرمت سه بعدی به سینما راه یافت.
وی درباره سریال جدید «ببعی قهرمان» گفت: این سریال نیز در ادامه همان فضای انیمیشن سینمایی ساخته شد، اگرچه ممکن است از نظر داستانی به طور مستقیم به آن متصل نباشد اما فضای گرافیکی و بصری آن، ادامه همان دنیای سینمایی است که برای قهرمان داستان خلق شده بود. این مجموعه در ۵۲ قسمت تولید شده و گروه سنی هدف آن، همان مخاطبان کودک انیمیشن سینمایی هستند با این تفاوت که در سریال از گرافیکی مینیمالتر و داستانهای اپیزودیک و مستقل در هر قسمت استفاده شده است.
این تهیهکننده تصریح کرد: «ببعی: آهنربای پرقدرت» نیز یک اپیزود از همین مجموعه ۵۲ قسمتی است که در سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد.
وی تاکید کرد: به فکر تولید قسمت دوم انیمیشن سینمایی «ببعی قهرمان» هستیم و در حال حاضر فیلمنامه اثر را بررسی میکنیم.
مشکوری درباره تاثیر جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بر سینمای کودک و نوجوان توضیح داد: خود ما نیز در زمان اکران «ببعی قهرمان» با بیمهری مواجه شدیم زیرا معمولا آثار کودک در کنار تولیدات بزرگسال، آنچنان که باید دیده نمیشوند. هرچه فضاهای اکران تخصصیتر و جشنوارههای تخصصی کودک بیشتر باشند، این وضعیت بهبود مییابد. برای نمونه، جشنواره فیلم کودک که سالهاست به فعالیت میپردازد، یک ویژگی ممتاز دارد که حضور داوران کودک در این رویداد است. این امر به ما که برای مخاطب کودک تولید محتوا میکنیم، کمک میکند تا نظر مستقیم مخاطب خود را درک کرده و بفهمیم اثرمان مورد پسند واقع شده است یا خیر.
وی افزود: این گونه جشنوارههای تخصصی، با توجه به اهمیت حوزه کودک، برای گروههای فعال در این عرصه بسیار روحیهبخش هستند. زیرا وقتی در فضای واقعی اکران قرار میگیریم، معمولا با کملطفی روبهرو میشویم.
این تهیهکننده درباره چالش اکران آثار کودک و نوجوان بیان کرد: مهمترین نکته در اکران سینمایی آثار کودک و نوجوان، مسئله سالنهای سینماست. صدا و سیما و شبکه کودک معمولا از همه آثار کودک حمایت میکنند. اما مشکل اصلی، سینمادارها هستند. آنها معمولا بر اساس پروپاگاندا، محوریت بازیگر و تبلیغات رسانهای عمل میکنند درحالی که انیمیشن عموما کاراکتر محور است و بازیگر ندارد. در نتیجه، پوشش خبری و رسانهای آن محدودتر است و همین امر باعث میشود سینماها کمتر به این آثار توجه کنند.
وی ادامه داد: سینماداران به دنبال بازیگر، صداپیشه و به طور کلی «ستاره» هستند و در زمان اکران، امکانات خود را به آن آثار اختصاص میدهند. در حالی که، با توجه به موفقیت فروش سینمایی «ببعی»، مشخص شد که اگر به آثار کودک فرصت اکران داده شود، مخاطب خود را خواهد یافت. حتی به نظر من، اگر فضای اکران، توزیع سانسها و ملاحظات برای انیمیشن «ببعی قهرمان» بهتر بود، به فروش بالاتری دست پیدا میکرد. متأسفانه سینماداران هنوز به این باور نرسیدهاند که اثر کودک نیز میتواند پرفروش باشد و این امر نیاز به زمان دارد. خوشبختانه پس از موفقیت چند اثر سینمایی کودک، فضا کمی بازتر شده و باید به این آثار اعتماد کنند.
مشکوری در پایان اظهار کرد: سریال «ببعی قهرمان» در حال حاضر در حال پخش است و تاکنون ۲۶ قسمت از آن پخش شده است. این مجموعه، پنجشنبه و جمعهها هفتهای ۲ قسمت روی آنتن میرود.
قصه انیمیشن کوتاه «ببعی» در مدرسه فضایی شکل میگیرد که ببعی قهرمان به گروه قهرمانان تبدیل شدهاند و در هر قسمت به کمک شهرشان میآیند.
