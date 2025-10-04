افزایش توان ناوگان خدمات شهری تهران با تامین ۳۶۶ دستگاه ماشین سنگین

به گزارش خبرنگار مهر،صدو هشتاد و هشتمین پویش امید و افتخار با عنوان رونمایی از بسته توسعه ماشین‌آلات تخصصی حوزه خدمات شهری به ارزش ۳۰۰میلیارد تومان صبح امروز در بوستان ولایت برگزار شد.

داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، از رونمایی بسته خدمات شهری خبر داد و گفت: امروز بسته خدمات شهری رونمایی می‌شود و آنچه به شهروندان تهرانی ارائه می‌دهیم، حاصل تلاش و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات شهری در پایتخت است.

وی با اشاره به وسعت و جمعیت بالای شهر تهران اظهار کرد: شهر تهران با این وسعت و این جمعیت، نیازمند ناوگانی کامل‌تر و به‌روزتر است. از ابتدای این دوره مدیریت شهری، بررسی نواقص در دستور کار قرار گرفت تا دستگاه‌ها و تجهیزات خدمات شهری به‌روزرسانی شوند.

گودرزی افزود: اراده‌ای شکل گرفت تا بتوانیم به‌صورت جدی و مستمر ناوگان خدمات شهری را تقویت کنیم. امروز ۳۶۶ دستگاه ماشین سنگین به ناوگان شهر افزوده می‌شود که این اقدام گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران تأکید کرد: وقتی می‌گوییم خدمت‌گذار مردم هستیم، این سخن تنها یک شعار نیست؛ خدمت‌رسانی واقعی نیازمند منابع، برنامه‌ریزی و ساماندهی دقیق است. ما این قول را به مردم داده‌ایم که با تمام توان برای بهبود کیفیت زندگی در شهر تلاش کنیم.

وی در ادامه گفت: مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند در این مسیر کمک کنند، با شهرداری تهران در تعامل و همکاری هستند تا بتوانیم خدمات مؤثرتری ارائه دهیم.

گودرزی در پایان تصریح کرد: رونمایی امروز بخشی از مجموعه بسته‌هایی است که در قالب برنامه‌های خدمات شهری برای شهروندان در نظر گرفته شده و در آینده نیز سایر بسته‌ها در خدمت مردم قرار خواهند گرفت.