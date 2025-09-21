عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به ورود ماشینآلات جدید به پایتخت گفت: این اقدام صرفاً افزودن چند دستگاه به ناوگان خدمات شهری نیست، بلکه حرکتی بیسابقه برای ارتقای توان عملیاتی شهرداری است.
وی در ادامه اضافه کرد: بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و تخصصی وارد چرخه خدماترسانی خواهد شد تا تهران در برابر چالشهای روزمره و بحرانهای احتمالی تابآورتر شود.
محمدخانی ضمن تاکید بر مزایای ورود ماشین آلات تخصصی به تهران اظهار داشت: تجهیز ناوگان خدمات شهری، پشتوانهای مطمئن برای مدیریت بحرانهایی چون سیلاب، زلزله و آتشسوزی خواهد بود و در عین حال کیفیت خدمات روزمره شهر را ارتقا میدهد.
از نظافت معابر تا پشتیبانی در بحرانها
به گفته رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، تنوع ماشینآلات جدید نشاندهنده نگاه چندلایه مدیریت شهری به نیازهای پایتخت است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه ماشینهای مذکور از چه نوعی هستند توضیح داد: این ناوگان شامل لودر، بیل مکانیکی، جرثقیلهای سنگین، خودروهای آتشنشانی، آمبولانسهای خدمات شهری، تانکرهای آبرسانی، خودروهای تأمین سوخت سیار، کامیونهای حمل پسماند، دستگاههای مکانیزه پاکسازی معابر و حتی سردخانههای سیار خواهد بود.
محمدخانی افزود: ناوگان جدید در ارتقای خدمات روزمره نظافت، نگهداشت و فضای سبز نقشآفرین است و همچنین در شرایط اضطراری، بهعنوان بازوی پشتیبانی مدیریت شهری عمل میکند.
نوآوری و آیندهنگری در انتخاب تجهیزات
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح مذکور تنها توسعه سختافزاری نیست، اذعان کرد: در فرآیند تأمین تجهیزات، صرفاً به خرید و افزایش تعداد اکتفا نکردهایم. انتخاب ماشینآلات بر اساس تحلیل دادههای میدانی، سنجش نیازهای واقعی و رویکرد نوآورانه صورت گرفته است. هر دستگاهی مأموریت مشخص دارد و این یعنی به سمت مدیریت هوشمند و آیندهنگرانه شهری حرکت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: نگاه جدید مدیریت شهری تضمین میکند که ناوگان جدید متناسب با شرایط امروز و فردای تهران باشد و بتواند هم در حوزه خدمات نوین شهری و هم در مدیریت بحران، به کار گرفته شود.
پیام امید به شهروندان
محمدخانی ضمن اشاره به ابعاد اجتماعی به کارگیری ماشینآلات جدید در پایتخت اشاره کرد: ورود این تجهیزات فقط یک پروژه لجستیکی نیست، بلکه نمادی از تعهد مدیریت شهری به امنیت، آرامش و رفاه شهروندان است. پیام روشن این اقدام آن است که شهرداری تهران در کنار مردم بوده و برای ساختن آیندهای پایدارتر و مطمئنتر تلاش میکند.
مراسم رونمایی بهزودی
محمدخانی در پایین تصریح کرد: فاز نخست بسته توسعه ناوگان خدمات شهری بهزودی در مراسمی با حضور مسئولان شهری و ملی رونمایی خواهد شد. امیدواریم این اقدام، علاوه بر افزایش کارآمدی خدمات شهری، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری را نیز تقویت کند.
نظر شما