۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

اولین تصویر از محل سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه

تصاویر اولیه که از محل سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه لرستان منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.

