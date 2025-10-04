دریافت 5 MB کد خبر 6610647 https://mehrnews.com/x39cjb ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷ کد خبر 6610647 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷ اولین تصویر از محل سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه تصاویر اولیه که از محل سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه لرستان منتشر شده است را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حادثهدیدگان سقوط بالگرد هلالاحمر در بیمارستان بستری شدند جزئیات جدید از وقوع سانحه برای بالگرد امدادی هلال احمر در لرستان آخرین جزئیات از حادثه واژگونی اتوبوس در محور فیروزکوه – امینآباد سیل ویرانگر در منطقه دریای سیاه ترکیه برچسبها بالگرد بالگرد امدادی سقوط بالگرد اشترانکوه ازنا
نظر شما