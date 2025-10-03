به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر درباره جزئیات جدید از وقوع سانحه برای بالگرد امدادی هلال احمر در لرستان گفت: امروز (جمعه ۱۱ مهرماه) حوالی ساعت ۱۳، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه از طریق سامانه پاسخگویی اضطراری دریافت شد. این کوهنورد به دلیل جدا شدن از تیم و اشتباه در مسیر، در شرایط پرخطر قرار داشت و درخواست استمداد کرد.
وی افزود: بلافاصله مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیمهای امداد کوهستان استان لرستان را به منطقه اعزام کرد. اما به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، ارتفاع زیاد و شرایط جوی، انتقال تیم عملیاتی از طریق بالگرد در دستور کار قرار گرفت.
کبادی تصریح کرد: بالگرد اعزامی هلالاحمر پس از پرواز به سمت ارتفاعات و حوالی پناهگاه چالکبود دچار سانحه شد. متأسفانه در این حادثه یکی از اعضای گروه پروازی امداد هوایی جان خود را از دست داد.
معاون عملیات سازمان امدادونجات خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۰ تیم عملیاتی شامل تیمهای امداد کوهستان از شهرستانهای ازنا و الیگودرز، تیمهای واکنش سریع از جمعیت هلالاحمر استان لرستان و همچنین تیمهای هیأت کوهنوردی لرستان از شهرستانهای مختلف به منطقه اعزام شدهاند.
کبادی بیان کرد: سایر اعضای گروه پروازی که در سانحه آسیبدیده بودند، توسط امدادگران به پناهگاه چالکبود منتقل و در حال حاضر در این محل مستقر هستند.
محمدحسین کبادی در پایان گفت: طی دو ساعت آینده عملیات انتقال آغاز خواهد شد و امیدواریم با تلاش امدادگران افراد حادثه دیده و همه نیروهای عملیاتی در صحت و سلامت به پاییندست منتقل شوند.
