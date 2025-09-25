سیل ویرانگر در منطقه دریای سیاه ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، ۱۷ نفر که در اثر سیل شدید در منطقه دریای سیاه ترکیه گرفتار شده بودند نجات یافتند.
سیل در این منطقه باعث رانش زمین و طغیان رودخانهها شده است که موجب تخریب جادهها و پلها در استانهای ریزه، گیرسون، آرتوین و ترابزون شده و بسیاری از ساکنان را گرفتار کرده و عملیات نجات گستردهای آغاز شده است.
وزارت دفاع ملی اعلام کرد که دو بالگرد از فرماندهی نیروهای زمینی و یک بالگرد از فرماندهی نیروهای هوایی به ریزه اعزام شدند و با موفقیت هر ۱۷ نفر را از منطقه خارج کردند.
مقامات اعلام کردند که پس از سیل، دسترسی به فلاتهای مرتفع ریزه اکنون با بالگرد در حال انجام است. رسانههای محلی گزارش دادند که خانههای ییلاقی کنار رودخانه که جاذبهای محبوب برای گردشگرانی است که به دنبال مناظر زیبا هستند توسط سیل از بین رفتهاند.
عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت، گفت که ۱۴۲۸ پرسنل، با پشتیبانی ۵۶۷ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات، همچنان در تلاشهای واکنش و بازیابی هستند.
منطقه مدیترانه خشکترین سال خود را در ۵۱ سال گذشته ثبت کرد، در حالی که مناطق مرمره و اژه کمترین میزان بارندگی خود را در ۱۸ سال گذشته تجربه کردند. در آنکارا، پایتخت ترکیه، این سال آبی خشکترین سال در ۴۷ سال گذشته بود. تنها بخشهایی از منطقه دریای سیاه بارندگی بالاتر از حد متوسط را گزارش کردند.
