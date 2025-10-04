جنا اورتگا: مردم فلسطین قهرمانان امروز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز، جنا اورتگا بازیگر آمریکایی یکی از چهره‌های مشهوری است که بارها درباره فاجعه انسانی در فلسطین صریح صحبت کرده است.

وقتی در مصاحبه‌ای از او پرسیده شد که امروز چه کسی را قهرمان می‌داند، اورتگا پاسخ داد: من کاملاً مجذوب مردم فلسطین و نحوه صحبت کردن آنها و تلاش مداوم آنها برای حفظ هویت‌شان هستم، مهم نیست که جهان چقدر آنها را نادیده می‌گیرد. این بسیار مهم و بسیار ستودنی است. من هم دوست دارم صدای آنها را به گوش دیگران برسانم.

اظهارات او بر افزایش مشارکت چهره‌های مشهور که درباره تجاوز به حقوق مردم فلسطین و به ویژه غزه صحبت می‌کنند تا آگاهی جهانی افزایش یابد، تأکید دارد.

اورتگا بازیگر ۲۳ ساله لاتین‌تبار آمریکایی است که برای نقش‌هایش در سریال «چهارشنبه» و فیلم‌های «جیغ» شناخته می‌شود. او در زمینه مسائلی از جمله مهاجرت، سلامت روان و تغییرات اقلیمی نیز فعالیت می‌کند.

وی پیش از این با جدا شدن از فیلم «جیغ» به دلیل اخراج بازیگر همکارش پس از حمایت از مردم فلسطین، خبرساز شده بود. وی همچنین نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان واکنش نشان داده و نوشته بود: از هر گوشه دنیا صدای فریاد بلند است. مردم لس‌آنجلس را از زندگی عادی و عزیزانشان جدا کرده‌اند ... زندگی‌هایی که سال‌ها بی‌وقفه برای ساختنش تلاش کرده‌اند، درست مثل شما ... مردم بی‌گناه ایران گرفتار جنگ شده‌اند ... فریاد فلسطینیان همچنان در رسانه‌ها مدفون می‌شود ...