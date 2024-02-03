به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ملیسا باررا بازیگر اخراجی «جیغ» بار دیگر با انتشار پست‌های جدید در رسانه‌های اجتماعی درباره حملات اسراییل به غزه، به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه داد و این بار فعالیت وی مدیران وی در WME (آژانس استعدادیابی و سرگرمی آمریکا) و Sugar۲۳ (پلتفرم خلاقیت و سرگرمی) را بر آن داشت تا این بازیگر را به عنوان مشتری کنار بگذارند.

ستاره «در ارتفاعات» و «جیغ» به تازگی لینکی را در اینستاگرام خود منتشر کرد که از دنبال کنندگانش می‌خواست تا به «آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (اونروا) وابسته به سازمان ملل کمک مالی کنند تا خانواده‌های همه شهدای فلسطینی غزه و کرانه باختری بتوانند از آن بهره‌مند شوند. از آنجا که یک روز پس از اینکه دولت بایدن و چندین کشور دیگر کمک به این سازمان را متوقف کردند، درخواست باررا بسیار جنجال‌برانگیز شده است. قطع کمک به این سازمان در پی ادعاهایی صورت گرفت که مدعی شده ۱۲ کارمند آن در حملات ۷ اکتبر حماس به اسراییل مشارکت مستقیم داشته‌اند. اسراییل ادعا کرده ۱۰ درصد کارکنان این آژانس در غزه با حماس و یک گروه شبه نظامی اسلامگرای دیگر که آمریکا آنها را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده، ارتباط دارند. به دنبال آن ۲۸ ژانویه، آمریکا تصمیم گرفت تمام پول‌های این گروه را مسدود کند.

پست‌های جدید باررا به سرعت در سراسر صنعت و در WME مطرح شد و بهترین رویکرد برای اخراج او شکل گرفت و حتی مشورت با مشاوران خارجی در این زمینه طرح شد. هرچند یک نماینده WME استخدام مشاوران خارجی را تکذیب کرد، اما در حالی که آژانس و Sugar۲۳ آماده بودند او را به عنوان مشتری کنار بگذارند، روز پنجشنبه، هر ۲ تصمیم گرفتند فعلاً دست نگه دارند.

در ماه نوامبر «اسپای گلس میدیا» باررا را به دلیل پست‌هایش در رسانه‌های اجتماعی، از جمله پستی که عملیات اسراییل را «نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی» خوانده بود، از فیلم «جیغ ۷» اخراج و او را به تحریف هولوکاست متهم کرد. باررا در طول ۲ سال گذشته بازیگر نقش اصلی پنجمین و ششمین فیلم «جیغ» بود و قرار بود در فیلم بعدی «جیغ» بازی کند.

به تازگی این بازیگر در جشنواره فیلم ساندنس هم به تظاهرات حامی فلسطین در خیابان اصلی شهر پرداخت و شعار بحث‌برانگیز «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» را سر داد. کمیته یهودیان آمریکا این شعار را یهودی‌ستیزانه می‌خوانند و آن را تهدیدی برای ادامه حیات اسراییل به عنوان یک کشور یهودی می‌دانند.

فهرست کشورهایی که از آمریکا در مسدود کردن وجوه این سازمان تبعیت کرده‌اند شامل کانادا، استرالیا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس، فنلاند، استونی، ژاپن، اتریش و رومانی می‌شود؛ با این حال، برخی از سیاستمداران مانند الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، دولت بایدن را به دلیل تصمیمش درباره «آنروا» مورد انتقاد قرار دادند و آن را «غیرقابل قبول» خواندند.

باررا در اینستاگرام نوشت: همیشه به مردم بستگی دارد. با @unrwa به جمع‌آوری کمک مالی بپردازید. آنچه می‌توانید اهدا کنید و اموجی قلب را به اشتراک بگذارید تا ۱۰ برابر به شما بازگردد.

باررا از جمله چهره‌هایی است که در پی حمایت از مردم فلسطین، توسط نمایندگان و کارفرمایان خود از پروژه‌هایشان کنار گذاشته شده‌اند. آژانس استعدادیابی آمریکا (CAA) هم روابط خود را با یک کارمند و ۲ مشتری به دلیل پست‌های ضداسراییلی قطع کرد، در حالی که آژانس استعدادیابی دیگری (UTA) پس از اینکه سوزان ساراندون در یک گردهمایی گفت که یهودیان آمریکایی که احساس ناامنی می‌کنند تازه دارند احساس من را اگر مسلمان بودم و در این کشور زندگی می‌کردم، می‌چشند، وی را اخراج کرد.

اگرچه ممکن است چشم‌انداز آینده باررا در هالیوود در پی پست‌های او کمرنگ شده باشد، اما جایگاه وی در رسانه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته و او اکنون ۱.۵ میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد که ۲ برابر بیشتر از زمانی است که هنوز درخواست کمک‌های مالی برای UNRWA را انجام نداده بود.