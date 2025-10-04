  1. هنر
امیر مشهدی‌عباس نمایش «اطربمو» را به صحنه‌ می‌آورد

امیر مشهدی‌عباس پس از حدود پنج سال دوری از کارگردانی تئاتر، این بار با نمایش «اطربمو» در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، امیر مشهدی‌عباس پس از حدود پنج سال دوری از کارگردانی تئاتر، این بار با نمایش «اطربمو» به همت خانواده فرهنگ و هنر امید ویژه مخاطبان نوجوان و جوان (۱۵ تا ۲۵ سال) از ۱۷ مهر در تالار حافظ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به صحنه می‌آید.

این نمایش تلاش دارد نسل امروز را به میراث فرهنگی و هنری ایران پیوند دهد و نشان دهد بازگشت به ریشه‌ها می‌تواند راهی برای مواجهه با چالش‌های امروز باشد.

«اطربمو» داستان ۲ شخصیت دوره‌گرد را روایت می‌کند که با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. آنها در روند قصه درمی‌یابند بقچه‌ای که سال‌ها بی‌ارزش پنداشته بودند، دربردارنده لباس‌ها و ابزار پدر و مادرشان است؛ عناصری که کلید حل مشکلات امروز آنها خواهد بود.

این اثر با بهره‌گیری از موسیقی، حرکت و تصویر اجرا می‌شود و از تکنیک‌های مدرن مولتی‌مدیا و ویدئوپروژکشن استفاده می‌کند.

در تمام طول نمایش، بازیگران با شخصیت‌هایی که در تصاویر ویدئویی حضور دارند در تعامل‌اند و همین تلفیق صحنه زنده با تصویر مجازی تجربه‌ای متفاوت برای مخاطب رقم می‌زند.

موسیقی «اطربمو» بر پایه هفت دستگاه اصلی و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی , فولکلور تهران و موسیقی های نواحی در قالب پارودی ساخته شده و طراحی دکور آن الهام‌گرفته از معماری مکتب تبریز است. همچنین بهره‌گیری از سنت‌های نمایشی ایرانی به غنای این اثر افزوده است.

