به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، امیر مشهدیعباس پس از حدود پنج سال دوری از کارگردانی تئاتر، این بار با نمایش «اطربمو» به همت خانواده فرهنگ و هنر امید ویژه مخاطبان نوجوان و جوان (۱۵ تا ۲۵ سال) از ۱۷ مهر در تالار حافظ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به صحنه میآید.
این نمایش تلاش دارد نسل امروز را به میراث فرهنگی و هنری ایران پیوند دهد و نشان دهد بازگشت به ریشهها میتواند راهی برای مواجهه با چالشهای امروز باشد.
«اطربمو» داستان ۲ شخصیت دورهگرد را روایت میکند که با چالشهایی روبهرو میشوند. آنها در روند قصه درمییابند بقچهای که سالها بیارزش پنداشته بودند، دربردارنده لباسها و ابزار پدر و مادرشان است؛ عناصری که کلید حل مشکلات امروز آنها خواهد بود.
این اثر با بهرهگیری از موسیقی، حرکت و تصویر اجرا میشود و از تکنیکهای مدرن مولتیمدیا و ویدئوپروژکشن استفاده میکند.
در تمام طول نمایش، بازیگران با شخصیتهایی که در تصاویر ویدئویی حضور دارند در تعاملاند و همین تلفیق صحنه زنده با تصویر مجازی تجربهای متفاوت برای مخاطب رقم میزند.
موسیقی «اطربمو» بر پایه هفت دستگاه اصلی و گوشههای مهم موسیقی ایرانی , فولکلور تهران و موسیقی های نواحی در قالب پارودی ساخته شده و طراحی دکور آن الهامگرفته از معماری مکتب تبریز است. همچنین بهرهگیری از سنتهای نمایشی ایرانی به غنای این اثر افزوده است.
