دور دوم اجرای نمایش «قتل آقای هاورشام» به تماشاخانه ملک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «قتل آقای هاورشام» نوشته جاناتان سیر با ترجمه شهاب نظام دوست و کارگردانی فراز غلامی پس از استقبال مخاطبان در دور نخست در تماشاخانه ایرانشهر، اینبار با اجرایی محدود در تماشاخانه ملک میزبان مخاطبان، میشود.
فراز غلامی و پریسا صادق به صورت مشترک تهیهکنندگی این پروژه را بر عهده دارند؛ همچنین محمدامین ساکی بهعنوان مجری طرح همراه نمایش «قتل آقای هاورشام» است.
این نمایش در دور اول اجرای خود در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر با بیش از پنجهزار مخاطب و پایان رسیدن بلیت تمامی اجراها همراه بود.
احمد صمیمی، عرفان رنجبر، امین زارع، علی چایچی، ایمان نظیفی، غزاله فخارمنش، نیلوفر عباسی، فاطمه زارع، ماهان بخشی، مهافرین مرادیفرد و آذین نظری بازیگران این اثر نمایشی هستند.
در خلاصه داستان نمایش چنین است: «امکان ندارد آقای هاورشام خودکشی کرده باشد ... .»
طراح صحنه: سعید یزدانی، طراح نور: مجید سیادت، مدیر تبلیغات: استودیو میوت، طراح آنونس: امیرحسین منصوری، عکاس: حسین حاجیبابایی، طراح صدا: رضا قاسمی، طراح گریم: نیلوفر مرسلوند، طراح لباس: پریسا صادق، مجری گریم: حدیث قامتی، منشی صحنه: هیوا امینی، طراح گرافیک: پیمان طاهری پور، مدیر تولید: مهدی صفرزاده خانیکی، دستیار تهیه و تولید: شایان شاهرضایی دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.
هماکنون پیشفروش بلیت روزهای نخست، دور دوم نمایش «قتل آقای هاورشام» در سایت تیوال آغاز شده است.
