انجمن تولیدکنندگان فولاد خواستار توقف ابلاغیه بورس کالا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خواستار توقف ابلاغیه اخیر بورس کالا در خصوص قیمت پایه زنجیره فولاد و اصلاح آن بر اساس توافق انجام شده بین تشکل‌های تخصصی این حوزه شد.

بهرام سبحانی رئیس انجمن فولاد در این نامه با اشاره به توافق تشکل‌های زنجیره فولاد بر ضرایب قیمتی محصولات این زنجیره به عنوان حداکثر قیمت پایه عرضه در بورس کالا، از قائم مقام وزیر صمت خواسته با ورود به موضوع، وعده خود مبنی بر اجرای توافق تشکل‌ها را عملیاتی کند.

شرکت بورس کالا در ابلاغیه‌ای که ۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر کرده، فرمول موردنظر خود را برای قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد اعلام کرده که در آن حداکثر قیمت پایه عرضه، ترکیبی از سقف قیمت صادراتی و ضرایب قیمتی آذرماه سال گذشته تعیین شده است.

این در حالی است که شورای آهن و فولاد (انجمن سنگ آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران ایران) در مردادماه امسال، برای اولین بار بر سر ضرایب قیمتی محصولات زنجیره فولاد توافق کردند و آن را به وزارت صمت و بورس کالا اعلام کرده بودند و وزارت صمت نیز قول داده بود این توافق عملیاتی شود اما ضرایب مندرج در ابلاغیه اخیر بورس کالا متفاوت با توافق‌نامه تشکل‌ها است.