پورخاقان: حقوق نیروهای مسلح باید مکفی و آبرومند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: افتخار واقعی ما این است که جرمی در نیروهای مسلح رخ ندهد و تلاش ما جلوگیری از فساد و خطا در این نیروهاست.

بر اهمیت نقش نیروهای مسلح در امنیت و ثبات کشور تأکید کرد و گفت: اگر نیروی مسلح نباشد، هیچ شغلی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و چنان هرج و مرجی به وجود می‌آید که تصور آن دشوار است. باید تلاش کنیم حقوق این نیروها مکفی و آبرومند باشد و همزمان نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها انجام شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: کار سازمان قضایی نیروهای مسلح بسیار مهم است زیرا با نیروهای مسلح و امنیتی کشور سر و کار دارد. وظیفه ما به عنوان خدمتگزار جامعه، پیشگیری از وقوع جرم است و افتخار واقعی آن است که جرمی در نیروهای مسلح رخ ندهد.

پورخاقان ادامه داد: ممکن است بگویید در این صورت کار ما کم است، اما باید به این بیکار ماندن افتخار کنیم. از رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان درخواست دارم مانند گذشته، حضور فعالانه در شورای تأمین، شورای قضایی استان، یگان‌های نیروهای مسلح و شورای فرماندهان داشته باشند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: اگر انسانی مرتکب خطا شود، مانند دندان فاسد است؛ ما باید تلاش کنیم دندان فاسد ایجاد نشود، اما اگر شد، مجبوریم آن را خارج کنیم. اخراج، زندانی یا اعدام افراد برای ما آسان نیست، اما در صورت عدم پیشگیری، احکام قاطع و محکم صادر خواهد شد و هیچ‌گونه گذشتی نسبت به کسانی که به حقوق شهروندان و نظام جمهوری اسلامی ظلم می‌کنند، نخواهیم داشت.

در این مراسم مختار صادقی به عنوان رییس جدید سازمان قضایی نیرو های مسلح هرمزگان معرفی شد.