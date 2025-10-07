پیوند فرهنگی و علمی دو کشور با تربیت متخصصان زبان فارسی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران، به همراه دو تن از دیپلمات‌های فرهنگی با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان، دیدار و از بخش‌های مختلف کتابخانه ملی بازدید کردند؛ گفت‌وگو درباره میراث مکتوب، ایران‌شناسی در ژاپن و نقش کتابخانه‌ها در پیوند ملت‌ها، محور اصلی این دیدار بود.

فرهنگ؛ پلی پایدار میان ملت‌ها

غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان، در دیدار با سفیر ژاپن ضمن قدردانی از حضور وی در این مجموعه فرهنگی گفت: کتابخانه‌ها، به ویژه آن‌هایی که نسخه‌های خطی ارزشمند در اختیار دارند، تنها محل نگهداری آثار مکتوب نیستند؛ آن‌ها بازتاب تحولات فکری و فرهنگی ملت‌ها هستند و نقش مهمی در پیوند تاریخی و تمدنی میان ملت‌ها ایفا می‌کنند.

امیرخانی با اشاره به نسخه‌ای تاریخی درباره جنگ روس و ژاپن در سال ۱۹۰۵ افزود: این پیروزی ژاپن بر روسیه، الهام‌بخش روشنفکران ایرانی شد و نشان داد که یک ملت آسیایی می‌تواند بر قدرتی بزرگ غلبه کند. این رخداد در شکل‌گیری انقلاب مشروطه و گذار ایران از پادشاهی مطلقه به نظام پارلمانی تأثیر بسزایی داشت و از آن زمان نگاه ملت ایران به فرهنگ ژاپن همواره مثبت و محترمانه بوده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین به پیشینه درخشان ایران‌شناسی در ژاپن اشاره کرد و گفت: چهره‌هایی چون توشی‌هیکو ایزوتسو، قرآن‌پژوه و اسلام‌شناس برجسته ژاپنی، نماد پیوندهای علمی دو ملت هستند. امروز نیز دانشگاه‌هایی مانند کیوتو با حضور استادانی همچون نوبوآکی کندو و موری‌موتو، مسیر ایران‌شناسی و تعامل علمی میان ایران و ژاپن را ادامه می‌دهند.

امیرخانی در ادامه ظرفیت پژوهشی کتابخانه ملی را برجسته کرد و افزود: کتابخانه ملی ایران، برخلاف بسیاری از کتابخانه‌های ملی جهان، یک مرکز علمی و پژوهشی فعال با ۴۰ عضو هیئت علمی است و می‌تواند مقصدی مناسب برای پژوهشگران و ایران‌شناسان ژاپنی باشد.

وی با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی در جهان امروز گفت: در گذشته برندهایی مانند هیتاچی و تویوتا نماد حضور ژاپن در ایران بودند، اما امروز انیمه‌های ژاپنی نسل جوان ایرانی را با فرهنگ ژاپن پیوند می‌دهند. این پیوستگی فرهنگی نشان می‌دهد که روابط ملت‌ها از مسیر فرهنگ ماندگار است؛ منابع طبیعی روزی تمام می‌شوند، اما آثار سعدی و حافظ هیچ‌گاه پایان نمی‌یابند.

امیرخانی در پایان با یادآوری تجربه‌های موفق فرهنگی بین‌المللی کتابخانه ملی، بر ضرورت برگزاری رویدادها و برنامه‌های مشترک میان اندیشمندان ایرانی و ژاپنی تأکید کرد.

سفیر ژاپن بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای تاکید کرد

‌ تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران، در ادامه دیدار با ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر توسعه همکاری‌های دوجانبه میان کتابخانه‌های ملی دو کشور تأکید کرد و گفت: علاقه مردم ایران به ادبیات ژاپنی بسیار زیاد است و امیدوارم با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی و علمی، فعالیت‌های مشترک کتابخانه‌ای میان ایران و ژاپن گسترش یابد.

سفیر ژاپن با ارائه پیشنهادهایی برای گسترش مبادلات فرهنگی میان دو کشور افزود: علاوه بر ادبیات معاصر، توجه به ادبیات کلاسیک ژاپن ضروری است. شایسته است با حضور استادان و صاحب‌نظران، آثار نویسندگانی چون تانیزاکی و به‌ویژه ناتسومه سوسِکی معرفی شود؛ نویسنده‌ای که در ژاپن جایگاهی هم‌سنگ پوشکین در ادبیات روسیه دارد و شناخت او می‌تواند درک عمیق‌تری از فرهنگ ژاپن برای ایرانیان ایجاد کند.

تاماکی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه ایران در سیاست فرهنگی و آموزشی ژاپن گفت: ایران از نگاه دولت ژاپن دارای ارزش تاریخی و استراتژیک است. به همین دلیل ما در ژاپن متخصصان زبان فارسی را تربیت می‌کنیم تا پیوند فرهنگی و علمی دو کشور مستحکم‌تر شود.

هیئت ژاپنی همچنین از بخش‌های مختلف کتابخانه ملی، از جمله موزه کتاب و میراث مستند، تالارهای تخصصی مطالعه و اتاق ملل بازدید کرد و از نزدیک با ظرفیت‌ها و فعالیت‌های گوناگون سازمان در حوزه صیانت از میراث مکتوب و ارائه خدمات پژوهشی آشنا شد.