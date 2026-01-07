بازدید غلامعلی حداد عادل از گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در چارچوب دیداری رسمی و با هدف آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌ها و فعالیت‌های سازمان اسناد، از گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید کرد. در جریان این بازدید، بخش‌هایی چون گنجینه نسخ و اسناد خطی، آزمایشگاه و بخش مرمت اسناد و نسخ خطی به وی معرفی شد.

در جریان این بازدید، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر اهمیت اسناد در پژوهش‌های تاریخی گفت: «سند مهم‌ترین ابزار مورخ برای نگارش تاریخ است و تاریخ‌نگاری بدون اسناد، در واقع نوعی خیال‌پردازی صرف محسوب می‌شود. به همین دلیل، سندشناسی باید به امری نهادینه و به‌عنوان یک وظیفه مهم تلقی شود.»

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی افزود: «نهادهای دولتی باید اسناد خود را به‌صورت منظم و دقیق در اختیار نهادهایی مانند سازمان اسناد قرار دهند تا از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و فرهنگی پیشگیری شود.»

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف حافظه تاریخی در جامعه ایرانی تصریح کرد: «مشکل ما ایرانی‌ها این است که تا زمانی که به چیزی دسترسی داریم، آن را با نگاه تاریخی نمی‌بینیم و زمانی به اهمیت تاریخی آن پی می‌بریم که از دست رفته باشد.»

در ادامه این بازدید، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با تأیید سخنان حداد عادل گفت: «سازمان اسناد با تمام توان در مسیر حفظ و نگهداری اسناد گام برمی‌دارد و در این زمینه همکاری‌های مؤثری با سایر نهادهای دولتی برقرار کرده است.»

امیرخانی همچنین از شکل‌گیری رشته‌های آرشیوی و اسنادی در دانشگاه‌های کشور خبر داد و اظهار کرد: «در سال‌های گذشته دو مسیر دانشگاهی در این حوزه ایجاد شده است. یکی در دانشگاه تهران به‌عنوان گرایشی در مقطع کارشناسی‌ارشد تاریخ با تمرکز بر مطالعات آرشیوی و اسنادی و دیگری در دانشگاه الزهرا به‌عنوان گرایشی در حوزه کتابداری با رویکرد آرشیوی که سازمان تلاش می‌کند از ظرفیت دانش‌آموختگان این رشته‌ها استفاده کند.»

در پایان، حداد عادل بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تأکید کرد و خواستار افزایش تعاملات علمی و فرهنگی میان دو مجموعه شد.