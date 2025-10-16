به گزارش خبرگزاری مهر، در تازهترین شماره از مجموعه «کاوشی در گنجینه کتابخانه ملی ایران» نسخه کامل شماره دوم سال اول نشریه «کیهان بچهها» متعلق به دیماه ۱۳۳۵ منتشر شد؛ نشریهای که از آن بهعنوان آغازگر دوران نوین مطبوعات کودک در ایران یاد میشود.
این مجموعه که به همت معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر میشود، به معرفی نشریه ماندگار «کیهان بچهها» اختصاص دارد. این نشریه در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۳۵ زیر نظر هیئت تحریریه مؤسسه کیهان منتشر شد.
پیشنهاد انتشار این مجله را جعفر بدیعی (ناشر مجلهی «بازی») و عباس یمینیشریف، از پیشکسوتان حوزه مجلهنویسی کودک، مطرح کردند؛ دو معلم فرهنگدوست که هدفشان ایجاد رسانهای شاد، آموزشی و الهامبخش برای کودکان بود. از سال دوم انتشار، جعفر بدیعی بهعنوان سردبیر و عباس یمینیشریف بهعنوان مشاور مجله فعالیت خود را آغاز کردند.
در نخستین سرمقاله مجله آمده بود: «بچهها باید بدانید که این مجله مال شما و برای شماست. هر بچهای باید خودش را جزو نویسندگان این مجله بداند. هرچه داستان و معما و بازی بلد هستید برای ما بفرستید.»
کیهان بچهها از همان ابتدا بهصورت رنگی و مصور منتشر شد و بیشتر صفحات آن به داستانها، بهویژه داستانهای مصور و ترجمهشده، اختصاص داشت. افزون بر بازنویسیهای حماسی از شاهنامه و افسانههای ملل، آثار نویسندگان ایرانی چون عباس یمینیشریف و صبحی مهتدی نیز در آن به چاپ میرسید. در بخشهای متنوع مجله، مطالب علمی، آموزشی، اجتماعی، سرگرمی و فکاهی جایگاه ویژهای داشتند. جدولها، معماها و بازیهای گروهی از بخشهای محبوب مجله به شمار میرفتند و در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صفحه «خبرهای کوچک از کیهان» و «خبرهای مصور هفته» اخبار هنری و ورزشی مدارس را منتشر میکرد.
تیراژ این مجله از ۵ هزار نسخه در شماره نخست به ۳۰۰ هزار نسخه در دهه ۶۰ رسید؛ رقمی بیسابقه در تاریخ مطبوعات کودک ایران.
در سال ۱۳۵۷ انتشار مجله بهدلیل اعتصابات مطبوعاتی متوقف شد، اما از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۲ با مدیریت و سردبیری امیرحسین فردی از سر گرفته شد. در این دوره، نویسندگان برجستهای چون محمدرضا سرشار، جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، هوشنگ مرادیکرمانی و افسانه شعباننژاد با مجله همکاری داشتند و دوران تازهای از شکوفایی فرهنگی را رقم زدند.
اکنون، «کیهانبچهها» در شصتونهمین سال انتشار خود، با مدیرمسئولی محمدحسین صلواتیان و سردبیری علی دانشور بهصورت دو هفتهنامه همراه با ضمیمهی «شاپرک» ویژه خردسالان منتشر میشود. تازهترین شماره آن، شماره ۳۱۶۷، در ۷ مهر ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.
شماره کتابشناسی ملی این نشریه در بانک اطلاعات کتابشناسی ملی ایران ۱۶۹۵۴۸۶ است.
