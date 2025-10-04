  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

امداد رسانی به حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه به پایان رسید

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به امدادرسانی به ۱۰ سرنشین بالگرد ساقط شده هلال‌احمر گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از پایان عملیات خدمات رسانی حادثه سقوط بالگرد در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا خبر داد و گفت: عملیات خدمات رسانی اشترانکوه از صبح امروز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ با اعزام ۲ فروند بالگرد اورژانس کشور آغاز شد و پس از انجام ۶ سورتی پرواز، با موفقیت به پایان رسید.

وی در ادامه بیان کرد: در جریان این عملیات، ۸ نفر از مصدومان حادثه توسط بالگردهای اورژانس کشور به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا منتقل شدند و ۲ مصدوم دیگر که دچار جراحات شدیدتری بودند، جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک اعزام شدند.

میعادفر در ادامه توضیح داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی به محل وقوع حادثه در منطقه کوهستانی اشترانکوه اعزام شدند و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های امدادی و ستاد مدیریت بحران برای اجرای عملیات صورت گرفت.

گفتنی است ظهر جمعه ۱۱ مهر بالگرد هلال احمر به ارتفاعات لرستان برای نجات جان یک زن کوهنورد دچار حادثه شد و سقوط کرد.

