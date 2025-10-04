رئیس سازمان امداد و نجات از مصدومان حادثه اشترانکوه عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی صبح امروز شنبه با حضور در بیمارستان ازنا، از مصدومان حادثه بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه عیادت و روند درمان آن‌ها را پیگیری کرد.

وی در جریان این بازدید با تیم‌های پزشکی و امدادی حاضر در بیمارستان گفت‌وگو کرده و از نحوه ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان اطمینان حاصل کرد.

محمودی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی، هوایی و درمانی گفت: ۳ نفر از سرنشینان حادثه صبح امروز توسط بالگرد امدادی به ازنا منتقل شدند و تحت درمان قرار دارند.

به گزارش مهر، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان و مسئول عملیات امداد و نجات در اشترانکوه به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داند. سایر سرنشینان زخمی شدند.