سقوط پهپاد اسرائیلی در شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در حومه منطقه الهرمل در شرق لبنان سقوط کرده است.

این پهپاد در منطقه وادی فیسان سقوط کرد و پس از آن ارتش لبنان در محل سقوط پهپاد حاضر شدند.

همچنین منابع لبنانی همچنین از پرتاب یک بمب صوتی در منطقه الضهیره در جنوب این کشور توسط پهپاد اسرائیلی خبر دادند.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که مناطق مرزی جنوب لبنان ماه‌ها پس از برقراری آتش بس، شاهد حملات روزمره ارتش رژیم صهیونیستی است. پرواز پهپادها و جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.