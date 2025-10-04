منتقد کمک به اوکراین در صدر جدول نتایج انتخابات پارلمانی جمهوری چک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی امروز شنبه در جمهوری چک، پس از شمارش ۱۰ درصد از حوزه‌ های رأی‌ گیری، حزب پوپولیست ANO به ریاست میلیاردر «آندره بابیس» (Andrej Babis) با اختلاف زیادی در صدر قرار گرفت.

این حزب با ۳۹.۷ درصد آرا پیشتاز بوده و گروه Spolu (با هم) به ریاست نخست وزیر کنونی یعنی «پتر فیالا» با ۱۹.۱ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.

نتایج اولیه معمولاً از حوزه‌ های رأی‌ گیری کوچک‌ تر به دست می‌ آید که در گذشته ANO و سایر احزاب مخالف در آنها قوی‌ تر بوده‌ اند، در حالی که Spolu در شهرهای بزرگ‌ تر که شمارش آرا در آنها زمان بیشتری می‌ برد، عملکرد بهتری دارد.

اگر بابیس یعنی نخست وزیر سابق این کشور بتواند در تشکیل دولت پیروز شود، اردوگاه پوپولیست و ضدمهاجرت در اروپا را تقویت کرده و حمایت چک از اوکراین را نیز کاهش می‌دهد.

بابیس متحد ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارستان است و با تعدادی از احزاب راست افراطی در گروه «میهن پرستان برای اروپا» در پارلمان اروپا همکاری کرد تا مسیر اصلی سیاست‌ های اروپا، از جمله کربن‌ زدایی را به چالش بکشد.

بابیس، که در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ریاست کابینه‌ای با گرایش چپ میانه را برعهده داشت، گفته است که هدفش تشکیل یک دولت تک حزبی است.