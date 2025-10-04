ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارخانه سیمان و پتروشیمی دهلران

حسن بابایی در سفر به شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در بخش صنعت، جلسه با مدیرعامل شرکت سیمان دهلران نشان از وضعیت مطلوب این واحد تولیدی داشت.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و گزارش مدیرعامل حاکی از آن است که در آینده نزدیک شاهد افتتاح فازهای جدید و ایجاد اشتغال برای هموطنان عزیز خواهیم بود. در این راستا، از حمایت‌های دادگستری کل استان در رفع مشکلات بانکی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری تقدیر به عمل آمد.

وی بیان کرد: اما در حوزه پتروشیمی، با وجود رشد ۵۳ درصدی پروژه و تخصیص زمین مناسب، و همچنین سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰۰ میلیون یورو تاکنون، چالش اصلی در تأمین مواد اولیه (خوراک پتروشیمی) مطرح شد. این موضوع با وزیر محترم نفت در میان گذاشته و مقرر شد مراتب جهت پیگیری به رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی منعکس شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: با توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی این مجموعه (حداقل ۲۵۰۰ نفر) و همچنین پتانسیل صادرات محصولات به بازارهای کشورهای همسایه از طریق گذر مرزی شهرستان دهلران، حل این مشکل می‌تواند تحول اقتصادی قابل توجهی را در استان ایلام و به ویژه شهرستان دهلران رقم بزند.

بابایی عنوان کرد: در دیدارهای مردمی که در مسجد و دادگستری برگزار شد، عمده مشکلات مردم در خصوص اختلافات ملکی و اراضی بود. مواردی چون تصرفات و دریافت اسناد، به ویژه بر مبنای اسناد قولنامه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پیگیری‌های لازم در قالب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و انجام حدنگاری در مرکزیت شهرستان صورت پذیرفته است. انتظار می‌رود با همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های ذیربط، شاهد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در روستاهای اطراف شهرستان نیز باشیم تا مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد.