شهرستان خمین نیازمند تقویت منابع انسانی و تخصیص اعتبارات مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: وضعیت منابع انسانی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی این استان نامطلوب است و ادارات معدودی توانسته‌اند شرایط بهتری فراهم کنند.

وی افزود: برخی نهادها از جمله میراث فرهنگی و ورزش و جوانان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند که این امر بار سنگینی بر دوش مدیران گذاشته و موجب شده تا این ارگانها ناچار به انجام بخشی از وظایف به‌صورت مستقیم باشند.

بیات تصریح کرد: کاهش سطح حقوق و مزایا در کنار جذابیت‌های بخش خصوصی باعث شده است تا تعداد قابل توجهی از کارکنان درخواست انتقال یا مأموریت دهند که این موضوع بر مشکلات نیروی انسانی افزوده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت، نباید دستگاه‌های کلیدی استان تضعیف شوند و انتظار می‌رود با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان امور استخدامی، نیروهای مورد نیاز به استان مرکزی اختصاص یابد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به وضعیت نامطلوب اعتبارات تخصیصی استان تاکید کرد: تخصیص بودجه استان مرکزی در سال جاری تنها ۶ درصد از میزان مورد نیاز بوده که بسیار ناکافی است.

وی گفت: لزوم استفاده بهینه از اعتبارات استانی در حوزه‌هایی مانند ورزش، بهداشت و فرهنگ مورد تاکید است.

بیات افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خمین شامل توسعه بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی، مجتمع فرهنگی، زمین چمن مجتمع کارگران و آثار تاریخی شهر زیرزمینی رباط، نیازمند توجه ملی است و می‌تواند به ارتقای شرایط منطقه کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: با تأمین حمایت‌های لازم در حوزه منابع انسانی و مالی، زمینه رشد و توسعه شهرستان خمین و استان مرکزی فراهم خواهد شد.