افتتاح بیمارستان ۱۴۴ تختخوابی حضرت فاطمه زهرا(س) خمین پس از ۱۳ سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی‌خواه ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه زهرا (س) در خمین اظهار کرد: در بودجه سال جاری، مجموعاً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تقویت حوزه‌های آموزش و علوم پزشکی کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) خمین در زمینی به مساحت چهار هکتار و با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع احداث شده و با ۱۴۴ تخت بستری، در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در لایحه بودجه سال جاری، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش آموزش و پرورش و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت علوم اختصاص یافته است.

نجفی زاده تصریح کرد: ساختمان بیمارستان در چهار طبقه طراحی شده که در آن، زیرزمین به فضاهای پشتیبانی و تأسیسات و طبقه همکف به بخش‌های درمانی و اداری اختصاص دارد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح توسعه این بیمارستان ادامه داد: مقرر است اختلافات و مشکلات موجود در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی بررسی شود تا زمینه تسریع در روند توسعه این مرکز فراهم گردد.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: بیمارستان ۱۴۴ تختخوابی حضرت فاطمه زهرا (س) خمین پس از ۱۳ سال انتظار افتتاح شد، اما فاز دوم طرح توسعه این مرکز از ردیف اعتباری بودجه حذف شده است.

وی گفت: این مرکز درمانی با تجهیز کامل به امکانات پزشکی و بستری، نقش مهمی در ارتقای دسترسی مردم خمین و مناطق اطراف به خدمات بهداشتی و درمانی ایفا می‌کند و می‌تواند بار مراجعه بیماران به مراکز درمانی استان را کاهش دهد.