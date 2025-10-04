به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: بیش از یک دهه است که پروژههای ملی ورزشی در استان بهویژه دهکده المپیک اراک، که ظرفیتهای مهم ورزشی و فرهنگی را در خود جای داده، با کندی و بلاتکلیفی مواجه شدهاند.
وی افزود: تنها پروژهای که به تازگی پیشرفت داشته، پیست دوچرخهسواری است، اما تکمیل این طرح نیز کافی نیست.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی دارای چند تیم لیگ برتری در رشتههای مختلف است و به عنوان قطب ورزشی، خصوصاً در دوچرخهسواری، سابقه درخشانی دارد، اما به دلیل عدم توجه لازم، سطح ملی و بینالمللی این ورزش در استان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که حداقل یکی از پروژههای ورزشی استان مرگزی که در وضعیت بلاتکلیفی است، با نگاه عادلانه دولت در سال جاری پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات معارضات اراضی دولتی تاکید کرد: با همکاری و همفکری مسئولان استانی و ملی، لازم است هرچه سریعتر موانع موجود رفع شده و روند بهرهبرداری از پروژههای ورزشی مهم تسریع شود.
وی گفت: در نشستهای اخیر پیشنهاد شده تا نقشه بازنگری شدهای برای توسعه زیرساختهای ورزشی استان مرکزی تدوین و به دولت ارائه شود تا با تخصیص ردیفهای مالی ویژه، زمینه توسعه پایدار و بهرهبرداری کامل از مجموعههای ورزشی فراهم شود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای صنعتی و فرهنگی کشور، ظرفیت ویژهای برای رشد ورزشهای ملی دارد و حمایت دولت در تخصیص منابع، توسعه متوازن ورزش و ارتقای سطح رقابتهای ورزشی امری ضروری است.
احیای آثار میراثی استان باید با تخصیص منابع متناسب و عادلانه انجام شود
استاندار مرکزی با تأکید بر جایگاه ارزشمند تاریخی این استان گفت: با توجه به ظرفیتهای بینظیر باستانی، احیای آثار میراث فرهنگی استان باید با تخصیص منابع متناسب و نگاه عادلانه در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به قدمت تاریخی این استان و کشف آثار انسان ۸۰۰۰ ساله در مناطق مختلف، افزود: استان مرکزی از نظر تاریخی، باستانی و میراث فرهنگی از جایگاه کمنظیری برخوردار است و ظرفیتهای قابلتوجهی برای احیا و بهرهبرداری از این داشتهها وجود دارد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با این حال، اعتبارات اختصاصیافته به این حوزه بسیار ضعیف است و پاسخگوی نیازهای گسترده استان مرکزی نیست.
وی ادامه داد: سعی کردهایم از ظرفیت شهرداریها نیز در مرمت و احیای آثار بهره بگیریم، اما در حال حاضر چند پروژه شاخص در سطح استان نیازمند حمایت جدیتر ملی هستند.
استاندار مرکزی بازار تاریخی اراک را یکی از برترین بازارهای کشور عنوان کرد و گفت: این بازار بهدلیل ساختار منحصربهفرد خود، از منظر معماری و باستانشناسی، مورد تأیید بزرگان این حوزه در کشور قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: کارشناسان در همایش سراسری نظام مهندسی کشور اذعان کردند که بازار اراک، از منظر طراحی و ساخت، برتر از بسیاری از بازارهای دیگر ایران از جمله شیراز است.
زندیه وکیلی ادامه داد: برای حفظ و توسعه بازار تاریخی اراک، کارگروهی متشکل از شهرداری و سایر دستگاههای استانی تشکیل شده و کار مرمت بخشی از بازار آغاز شده است.
وی تصریح کرد: از طول کلی بازار که حدود ۸۰۰ متر است، حدود ۱۵۰ متر آن در بخش تأسیسات (کانال خدمات مشترک شامل آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات) ساماندهی شده و ادامه مسیر نیز در حال پیگیری است.
زندیه وکیلی افزود: عملیات مرمتی، بهخصوص در بخش اضطراری، آغاز شده و بر اساس تقسیمکار انجامشده، مراحل بعدی نیز در دستور کار قرار دارد که البته این اقدامات نباید باعث غفلت از سایر آثار مهم در استان شود.
استاندار مرکزی با اشاره به سایر آثار شاخص در سطح استان گفت: چند امامزاده مهم و برخی مناطق دارای پیشینه معجزهآسا نیز در استان وجود دارند که نیازمند توجه ویژه هستند.
وی افزود: توجه صِرف به یک پروژه نباید ما را از نیازهای دیگر مناطق غافل کند و بایستی رویکرد عدالتمحور در تخصیص منابع حفظ شود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: امید است همکاری سازمان میراث فرهنگی، شهرداریها و دولت، بتوان بخش مهمی از این پروژههای میراثی را احیا کرد و زمینه توسعه گردشگری و حفظ هویت تاریخی استان را فراهم آورد.
پروژههای کتابخانه مرکزی و موزه بزرگ در اولویت سفر رئیسجمهور قرار دارد
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت پروژههای فرهنگی کلان در استان گفت: پروژههای کتابخانه مرکزی و موزه بزرگ استان مرکزی به عنوان دو پروژه اولویتدار، در دستور کار سفر آتی رئیسجمهور قرار دارند.
وی با اشاره به نقش این پروژهها در ارتقای جایگاه فرهنگی استان، اظهار کرد: کتابخانه مرکزی در مرکز استان و موزه بزرگ که نگهدارنده بیش از ۸۰۰۰ قطعه میراث تمدنی و تاریخی ارزشمند است، از ظرفیتهای بیبدیل فرهنگی استان محسوب میشوند که تکمیل و بهرهبرداری از آنها میتواند تحولی بنیادین در فضای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این آثار باستانی در حال حاضر در شرایطی نامناسب و پراکنده نگهداری میشوند و بیش از سه دهه است که مطالبهای جدی برای تجمیع و نمایش شایسته آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، آمادگی کامل داریم تا با اعتبار تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال، فاز تجهیز و افتتاح این پروژهها را بهصورت عملیاتی اجرایی نماییم.
استاندار مرکزی تأکید کرد: امید است با همراهی دولت، این پروژهها که نقش مهمی در هویت فرهنگی و اجتماعی استان دارند، هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسند و در سفر پیشِروی رئیسجمهور، توجه شایستهای به آنها معطوف شود.
اجرای مصوبات مقابله با آلودگی هوا بهمنظور تضمین کیفیت زندگی شهروندان در اولویت است
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات مقابله با آلودگی هوای استان گفت: اجرای دقیق و مستمر این مصوبات بهمنظور تضمین کیفیت زندگی شهروندان در اولویت اصلی قرار دارد.
وی افزود: در دهه ۸۰، مطالعهای جامع در دانشگاه اصفهان درباره کاهش آلودگی هوا انجام و پس از تصویب در جلسات دولتی، بخشی از راهکارها اجرا شد، اما برخی اقدامات بهدلیل پیگیری ناکافی، کامل تحقق نیافت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به تغییر شرایط، مطالعات جدیدی تحت نظر پژوهشگاه ملی محیط زیست انجام و راهکارهای بهروزرسانیشده برای سازمان مربوطه ارسال شده که فرایند کارشناسی آن زمانبر بوده و نیازمند حمایت ویژه است.
وی ادامه داد: اجرای این راهکارها و پروژههای مصوب میتواند دستاوردهای چشمگیری در کاهش آلودگی هوا داشته باشد و سلامت و رفاه شهروندان استان را تضمین کند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط برای تحقق این اهداف ضروری است و انتظار میرود با تخصیص منابع لازم، روند اجرای برنامهها تسریع شود.
